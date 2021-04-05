 

Доктор Рошаль похвалил Навального за начало лечебного голодания

05.04.2021, 9:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Леонид Рошаль проанализировал состояние Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове.

По словам хирурга и общественного деятеля, заключённый чувствует себя хорошо, а объявленная им голодовка только пойдёт ему на пользу.

– Алексей – мальчик не худенький. Ему даже полезно голодать, тем более в Великий пост, хотя по моим сведениям, он мусульманин. Мне доподлинно известно, что в колонии лучшие врачи, если ему вдруг станет плохо, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, такая как в больнице Томске и лучше чем в «Шарите». Если не сидеть на диете в колонии, можно сильно поправиться, там слишком хорошо кормят: большие отбивные, фуагра, лобстеры. Я с миссией ОНФ там был, знаю о чём говорю. Ещё бы я рекомендовал руководству колонии больше задействовать Алексея в разного рода работах. Ему нужно больше двигаться, – заметил Рошаль.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) добавил, что через пару месяцев приедет в покровскую ИК-2 вместе со своим коллегой, доктором Александром Мясниковым, и лично проверит здоровье Алексея Навального и при необходимости «выпишет надёжный рецепт».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Мнение: Почему Трамп отказался от убийства Асада?

01.04 / Мнение: Письмо: “Абьюзивный нарцисс и конченный человек”

09.10 / В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса

02.03 / Смотрите: на видео, опубликованном российским телеканалом RT, показано «возмездие Ирана американцам»

05.07 / Бантик на проломленном черепе

27.02 / Диетолог Бурляева назвала болезни, при которых нельзя есть сырые овощи

12.03 / Мнение: Сопротивление Путина

25.11 / Мнение: Набережная Карповки 37 – самое гиблое место Петербурга? Или не совсем?

02.07 / История: Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

21.10 / Мнение: Армяне сдали Зангелан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)