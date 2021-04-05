Доктор Рошаль похвалил Навального за начало лечебного голодания

Доктор Леонид Рошаль проанализировал состояние Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове.

По словам хирурга и общественного деятеля, заключённый чувствует себя хорошо, а объявленная им голодовка только пойдёт ему на пользу.

– Алексей – мальчик не худенький. Ему даже полезно голодать, тем более в Великий пост, хотя по моим сведениям, он мусульманин. Мне доподлинно известно, что в колонии лучшие врачи, если ему вдруг станет плохо, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, такая как в больнице Томске и лучше чем в «Шарите». Если не сидеть на диете в колонии, можно сильно поправиться, там слишком хорошо кормят: большие отбивные, фуагра, лобстеры. Я с миссией ОНФ там был, знаю о чём говорю. Ещё бы я рекомендовал руководству колонии больше задействовать Алексея в разного рода работах. Ему нужно больше двигаться, – заметил Рошаль.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) добавил, что через пару месяцев приедет в покровскую ИК-2 вместе со своим коллегой, доктором Александром Мясниковым, и лично проверит здоровье Алексея Навального и при необходимости «выпишет надёжный рецепт».

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