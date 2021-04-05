Случайности не случайны: 11 случаев необычной гибели людей

Никогда не знаешь, в какой момент тебя настигнет смерть. Кто-то умирает во сне в своей постели, кто-то в бою, а кто-то погибает настолько странным образом, что их смерть надолго остается в анналах истории.

Все мы в основном надеемся умереть тихой и мирной смертью в окружении своих близких. Ведь, хотя у нас, по факту, нет возможности выбора места и времени нашей смерти, нам сложно представить свою смерть от упавшей с неба коровы или собаки.

Но люди время от времени действительно умирают самым причудливым и непонятным образом. Вот наш список из 11 невообразимых способов гибели людей, которые словно взяты из фильма ужасов "Пункт назначения".

1. Смерть от радиации при краже

В сентябре 1987 года двое воров обнаружили светящееся вещество в украденном оборудовании из заброшенной больницы. Они трогали это вещество руками, показывали друзьям и семье и его однажды даже проглотил ребенок. Это привело к гибели четырех человек, так как загадочное вещество было радиоактивным.

В 1985 году IGR – Институт лучевой терапии в Гоянии, Бразилия, забыл в одном кабинете установку телетерапии, когда переехал на новое место. Брошенный участок был спорной собственностью и это помешало владельцу института вовремя забрать аппаратуру, в которой находился радиоактивный материал цезий-137.

13 сентября 1987 года два вора – Вагнер Мота Перейра и Роберту душ Сантуш Алвес, проникли в неохраняемый объект в поисках цветных металлов, которые можно было бы сдать за деньги сборщикам. Они обнаружили тот самый аппарат в одном из кабинетов и забрали его к себе домой.

На следующий день Перейра заболел диареей, отеками конечностей, у него начались сильные головные боли. Но он не связал эти недуги с обнаруженным аппаратом и вскоре начал разбирать его. Внутри он нашел капсулу, в которой были какое-то синеватое светящееся вещество.

18 сентября составные части аппарата были проданы владельцу свалки Деваиру Алвешу Феррейре. Синий свет капсулы привлек его внимание, он вытащил капсулу наружу и показал своей семье и друзьям.

Брат Деваира принес домой немного загадочного светящегося вещества. Там оно заинтересовало его 6-летнюю дочь по имени Лейде дас Невеш Феррейра, которая разрисовала им свое тело и потом просыпала вещество на бутерброд, который ела.

Впоследствии девочка скончалась, как еще три человека – 18-летний Алвес де Соуза, который работал на свалке и прикасался к аппарату, Габриэла Мария Феррейра, жена Деваира Феррейры, и Исраэль Баптиста душ Сантуш, который работал на Деваира Феррейра и касался вещества руками.

2. Двойной удар током

В 1991 году женщина в сельской местности Таиланда случайно поскользнулась в грязи, схватилась за провод под напряжением и умерла от удара током. Позже в тот же день, когда ее сестра показывала соседям, как произошла авария, она тоже поскользнулась в грязи, схватилась за тот же провод под напряжением и умерла.

57-летняя Юкет Пэйн была убита электрическим током в Ангтонге, в 60 милях к северу от Бангкока. Она гуляла по своей ферме, когда поскользнулась на коровьей лепешке. Чтобы удержаться на ногах, она схватилась за провод под напряжением, что привело к ее смерти.

После похорон Пэйн, ее 52-летняя сестра Юкет Пан решила показать соседям, как разворачивалась трагедия. Во время демонстрации она поскользнулась в грязи, держалась за тот же провод под напряжением, и ее ударило током.

3. Смерть путает жертв

Певица Лиза Лопес попала в автокатастрофу, в результате которой погиб десятилетний Байрон Лопес. Она оплакивала мальчика и чувствовала, что смерть совершила ошибку из-за их схожих фамилий, и что она должна была умереть в этом случае, а не ребенок. Две недели спустя она погибла в еще одной автокатастрофе.

25 апреля 2002 года рэп-исполнительница Лиза Николь Лопес погибла в автокатастрофе в Ла-Сейба, Гондурас. Она ехала на арендованном Mitsubishi Montero, когда ее внедорожник перевернулся после того, как она свернула, чтобы избежать столкновения с грузовиком, а затем сразу же повернула направо, чтобы увернуться от машины. Она была выброшена из окна и мгновенно скончалась. Моменты, приведшие к аварии, были записаны видеорегистратором.

Примерно за две недели до своей смерти Лопес попала в еще одну автомобильную аварию, в результате которой погиб Байрон Лопес, десятилетний гондурасский мальчик. Хотя на нее не возложили вину, она позаботилась о его похоронах и даже покупала гроб для умершего ребенка.

Как ни странно, она при этом часто говорила, что чувствовала, что нечто преследовало ее до аварии. Это нечто должно был убить ее, но по ошибке убило мальчика, так как у него была такая же фамилия – Лопес.

4. В ловушке с холодной водой

Ночью 24 сентября 2017 года Элизабет Ишервуд оказалась в ловушке в сушильном шкафу после того, как дверная ручка сломалась у нее в руке. Когда она попыталась сбежать, пробив стену, то сломала трубу и на Ишервуд вылилась холодная вода из прорвавшейся трубы. Вскоре она скончалась от переохлаждения.

23 сентября 2017 года 60-летняя Элизабет Ишервуд поехала в загородный клуб Plas Talgarth в гости. Ночью, выходя из ванной и направляясь в спальню, она свернула не туда и вошла в сушильный шкаф. Дверь шкафа захлопнулась за ней.

Когда женщина попыталась открыть дверь, дверная ручка сломалась, оставив ее в ловушке внутри. Пытаясь сбежать, женщина начала выламывать боковую деревянную стенку.

В какой-то момент она задела проходящую там трубу с холодной водой и вода под сильным напором хлынула на женщину. Она была в небольшом пространстве, которое быстро заполнялось ледяной водой. И хотя напор воды вскоре снизился и она утекла через щели, этого хватило, чтобы нанести телу Ишервуд непоправимый урон.

Через неделю сотрудники отеля нашли ее в сушильном шкафу мертвой и было выяснено, что она скончалась от переохлаждения.

5. Упавшая корова

В июле 2013 года 45-летний Жоау Мария де Соуза был раздавлен коровой весом 3000 фунтов, когда та провалилась через крышу его дома и приземлилась на его кровати.

Жоау Мария де Соуза спал в своей постели в своем доме в Каратинге, Бразилия, когда крыша его спальни обвалилась, и на него приземлилась корова. Корова паслась за домом, но в какой-то момент она неким образом залезла на крышу дома и стала бродить по ней, пока тонкое жестяное покрытие крыши не сломалось под ее весом.

При падении через крышу, корова упала на мужчину, но не убила его, а лишь сломала ему ногу, как показалось тогда родным фермера. Раненного стонущего мужчину вытащили с постели и повезли в больницу, где врачи выяснили, что у него непоправимым образом повреждены внутренние органы. Вскоре фермер скончался от внутренних ран.

6. Три человека погибли из-за пуделя

21 октября 1998 г. пес породы пудель упал с балкона 13-го этажа, в результате чего погибли три человека. Марта Эспина была убита, когда пудель приземлился на нее, Эдит Сола была сбита автобусом, когда она стояла и наблюдала за инцидентом, а неопознанный мужчина, который был свидетелем обоих инцидентов, перенес сердечный приступ от увиденного им зрелища.

Пудель по кличке Качи упал с балкона дома семьи Монтайя на 13-м этаже и приземлился прямо на голову 75-летней Марту Эспину. Оба они погибли на месте.

Вскоре к толпе зевак, собравшейся вокруг места происшествия, присоединилась Эдит Сола. Она стояла посреди улицы на краю толпы и была так увлечена происшествием, что не заметила едущего автобуса, который сбил ее, мгновенно убив.

В качестве последнего звена в этой цепи роковых событий мужчина стал свидетелем обеих смертей и перенес сердечный приступ. Его увезли на машине скорой помощи, но он скончался, не доехав до больницы.

7. Смерть от зубов поверженного врага

В 892 году Сигурд Могучий, лидер викингов, завоевавших Северную Шотландию, вероломно победил и обезглавил местного правителя Маэля Бригте Клыкастого. В качестве знака своей победы Сигурд привязал отрубленную голову Бригте к седлу своего коня. Когда он ехал домой, торчащий зуб мертвеца поцарапал ему ногу, вызвав инфекцию и убив его.

Сигурд Могущественный, норвежский правитель Оркнейских островов, вызвал на битву Маэля Бригте Клыкастого и было решено, что каждая сторона будет сражаться по 40 человек. Однако Сигурд Могущественный нарушил правило и выступил с 80 воинами на поле битвы. Маэль Бригте был в меньшинстве и, в конце концов, был побежден.

Согласно частым обычаям викингов той эпохи, голову поверженного врага отделяли от тела и привязывали к седлу воина-победителей. Сигурд привязал голову Маэля Бригте к своему седлу и поехал домой. Голова болталась на боку совсем рядом с ногой Сигурда.

В какой-то момент, словно в знак мести, торчащий крупный передний зуб Маэля Бригте (из-за которого он и получил свое прозвище Клыкастый) задел ногу Сигурда и расцарапал ее до крови. Образовавшаяся рана воспалилась и заразилась, и вскоре Сигурд Могучий умер.

8. Сам себе перерезал горло во сне

Торнтон Джонс проснулся и обнаружил, что его горло перерезано. Он взывал о прощении и даже успел написать: "Мне приснилось, что я сделал это. Я проснулся, чтобы понять, что это правда", прежде чем умереть.

В 1924 году Торнтон Джонс, юрист из Бангора, Англия, перерезал себе горло во сне. Проснувшись, он осознал ситуацию и попросил прощения у жены и сына. Затем он указал принести ему бумагу и карандаш и написал: "Мне приснилось, что я это сделал. Я проснулся и понял, что это правда". Умер Джонс через 80 минут после этого.

Следствие установило, что мужчина в самом деле перерезал себе ножом горло, когда был во сне. Невероятная ситуация была засвидетельствована следствием с приговором "самоубийство в состоянии временного невменяемости".

9. Не искушай судьбу

Адвокат из Торонто бросился в стеклянное окно, чтобы доказать группе студентов, что стекло не разбивается. Каркас поддался, и он упал насмерть с 24 этажа.

Гэри Хой был убежден в том, что стекла офисных окон как правило столь прочны, что не могут разбиться из-за навалившегося на них тела человека. Он регулярно демонстрировал подобный трюк, доказывая прочность окон в офисных зданиях на глазах у зрителей.

9 июля 1993 года он сопровождал группу студентов-юристов, когда решил в очередной раз доказать прочность окон. После успешного выполнения трюка он решил продемонстрировал его для наглядности во второй раз.

В тот момент Хой и студенты находились в офисе на 24 этаже небоскреба. И Хой отважно бросился на окно. Но на этот раз он не пришел в норму; стекло отломилось от рамы и Хой вывалился со стеклом наружу, разбившись насмерть при падении.

10. Невезение на автогонках

Мужчина по имени Фредерик Янсен Ван Вуурен выбежал на трассу Формулы-1 на Гран-при Южной Африки в 1977 году, чтобы погасить загоревшуюся гоночную машину. По пути его сбила другая гоночная машина, а огнетушитель, который он нес в руках, вылетел и попал в водителя. Оба погибли мгновенно.

5 марта 1977 года на Гран-при ЮАР загорелся автомобиль гонщика Ренцо Зорци. Чтобы потушить пожар, два маршала, Уильям Билл и Фредерик Янсен ван Вуурен перебежали дорогу к горящей машине. В то же время пилоты Ханс-Иоахим Штук и Том Прайс проезжали на своих машинах подъем по трассе.

Чтобы не задеть обоих маршалов, Штук повернул машину вправо, промахнувшись мимо Билла всего на несколько миллиметров. Однако Прайс не смог среагировать так быстро, как Штук. Его мчащаяся Shadow DN8 сбила 19-летнего Фредерика Янсена ван Вуурена на скорости 180 миль в час.

Удар подбросил Янсена ван Вуурена в воздух и убил его на месте. Огнетушитель, который он нес, врезался в шлем Прайса, мгновенно убив его.

Тело Фредерика Янсена ван Вуурена было настолько сильно изувечено, что директору гонки пришлось вызвать всех маршалов гонки, чтобы он мог определить пропавшего.

11. Погиб при попытке напасть на обезьян

Суриндер Сингх Баджва, заместитель мэра Дели, подвергся нападению обезьян в своем доме. Он попытался отбиться от них палкой, но упал с балкона первого этажа, получив серьезные травмы головы. Он умер на следующий день.

Утром 20 октября 2007 года 57-летний Суриндер Синг Баджва вышел на свой балкон, чтобы забрать утреннюю газету, когда на него напала банда местных макак-резусов. Пытаясь защитить себя, Баджва схватил палку и бросился на животных.

Обезьяны быстро уклонились от него, и он с инерцией унесся вперед, ударился о перила и упал вниз с высоты нескольких метров. Он получил серьезные травмы головы и позвоночника. Он был помещен в реанимационное отделение местной больницы, однако его состояние ухудшилось, и на следующий день он скончался.