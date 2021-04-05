Криптозоолог из США заявил, что обнаружил кость Снежного человека

Конор Флинн – криптозоолог из Флориды (США), состоящий в организации по исследованию Снежного человека "Bigfoot Anonymous", еще в декабре прошлого года сделал сенсационное заявление, но оно стало популярным в сети лишь на днях.

По словам Флинна, когда он изучал некий ручей на территории сообщества Мариана во Флориде (вероятно искал там следы йети), он обнаружил загадочную окаменелую кость.

Флинн с уверенностью заявляет, что это определенно кость человекоподобного существа и она является костью пальца руки. И эта кость слишком большая для человека.

"Это определенно кость большого пальца, принадлежащая гоминиду (семейство приматов, включающее в себя человека), но существо, которому она принадлежала, было намного больше, чем я", – говорит Флинн в выложенном им видеоролике на канале YouTube "Bigfoot Anonymous" (смотрите ниже).

Далее Флинн рассказал, что поскольку на территории Флориды (да и Америки в целом) никогда не проживало каких-либо доисторических предков человека, кроме Homo sapiens, то стало быть найденная им окаменелость принадлежит йети.

Криптозоологи давно размышляют на тему того, почему в их руки никогда не попадали останки йети, но возможно этого не случается из-за того, что йети очень хорошо прячут тела своих умерших собратьев.

Также есть версия, что палеонтологи просто отбрасывают подобные кости в сторону как "неудобные", когда натыкаются на них.

В комментариях к этому ролику скептически настроенные пользователи сети предполагают, что Флинн просто нашел кость медведя, но если он уверен, что это йети, то ему надо отдать эту кость в лабораторию для анализов. Что по этому поводу думает Флинн, пока не известно.