 

Минздрав просит всех привившихся вакциной «Спутник V» срочно прийти в поликлинику для обновления прошивки микрочипа

04.04.2021, 8:56, Разное
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Специалисты Минздрава обнаружили опасную уязвимость в операционной системе микрочипов «Спутник V», которая может привести к утечке персональных данных граждан, привившихся этой вакциной.

Чиновники призвали их как можно скорее обратиться в ближайшую поликлинику для бесплатного обновления ПО микрочипа.

Уязвимость обнаружили специалисты ФГУП НПО «Поптех» во время экспериментального запуска вышки 5G в Астраханской области. Выяснилось, что при автоматическом подключении к сети 5G чипы под управлением системы «Спутник V» обмениваются персональными данными своих носителей в незашифрованном виде. Это создаёт риск перехвата этой информации третьей стороной и несанкционированной утечки персональных данных.

Патч, исправляющий проблему, был создан всего за неделю. Россияне, привившиеся второй компонентой вакцины, могут бесплатно получить обновление, содержащее патч, в любой поликлинике по месту пребывания.

– В следующий раз нужно лучше тестировать программное обеспечение, особенно если речь идёт о такой важной вещи, как чип вакцины. Сейчас проводится служебная проверка с целью установить виноватых в случившемся. Мы надеемся, что ничего страшного пока не произошло, потому что США и другие наши геостратегические партнёры не владеют технологиями 5G, из-за чего не могут воровать личные данные россиян средствами своей радиоразведки, – рассказал представитель Минздрава Пётр Лившиц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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