Прогулка по бывшей резиденции Меган и Гарри: опубликованы новые портреты Елизаветы II и принца Чарльза к Пасхе

До католической Пасхи осталось совсем немного времени, и, наконец, к монархам королевства Бельгии и княжества Монако, которые уже успели на днях опубликовать свои семейные портреты, присоединились и члены британской королевской семьи. В официальных аккаунтах Букингемского дворца и Кларенс-Хауса появились новые фотографии 94-летней королевы Елизаветы II и ее старшего сына, 72-летнего принца Чарльза. Кадры были сделаны в цветущем саду известным фотографом Крисом Джексоном, который много раз удостаивался чести фотографировать королевских особ.

Примечательно, что местом для своей фотосессии монархи выбрали сад на территории Фрогмор-хауса – дворца, где несколько лет прожили Меган Маркл и принц Гарри до отъезда в Соединенные Штаты Америки.

Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой в садах Фрогмор-Хауса в Виндзоре,

– гласит подпись под портретами. Многие в комментариях отметили, что королева на кадрах выглядит не так, как обычно: с ней нет ее постоянного атрибута – небольшой сумочки, а руки находятся в карманах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, на этой неделе королева Великобритании посетила Мемориал военно-воздушных сил в графстве Суррей в честь 100-летней годовщины создания королевских военно-воздушных сил Австралии. Здесь также не обошлось без таинственных совпадений, как и с местом для фотосессии: свой первый публичный выход в 2021 году Елизавета совершила ровно в первую годовщину “мегзита” – дня, когда ее внук принц Гарри и невестка Меган Маркл перестали выполнять королевские обязанности. 31 марта 2020 года супруги опубликовали в своем Instagram прощальный пост, в котором поблагодарили всех за поддержку. Сейчас они живут в Лос-Анджелесе, занимаются благотворительностью и ждут второго ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Напомним, прекратив исполнять королевские обязательства, Меган Маркл и принц Гарри познали не только опьяняющий вкус свободы, но и необходимость платить по счетам. Так, их обязали вернуть Великобритании в казну Суверенного гранта сумму, которая была потрачена на ремонт их британской резиденции Фрогмор-хаус. Коттедж был перестроен с учетом всех пожеланий супругов, и обошлась эта роскошь в нескромные 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Сложив свои полномочия в конце марта, пара смогла рассчитаться с долгами только к сентябрю 2020 года.

Фрогмор-хаус