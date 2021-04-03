Депутат призвал россиян соблюдать Великий пост до окончания пандемии

Представитель партии «Единая Россия» в парламенте Станислав Гуревич призвал россиян не ограничиваться соблюдением Великого поста в рамках, предписываемых православной церковью.

По мнению народного избранника, имеет смысл продолжить соблюдать пост до полного окончания в мире пандемии COVID-19.

Депутат перечислил экономические причины, по которым необходимо сократить потребление мясных и молочных продуктов до конца эпидемии, в числе которых – разрыв логистических цепочек и рост доходностей казначейских облигаций США. У многих россиян из-за этого сократились доходы, поэтому необходимо сократить расходы на еду для того, чтобы сохранить возможность платить по кредитам и оплачивать счета за ЖКХ.

Станислав Гуревич отметил, что многие подвижники вообще никогда не ели молока и мяса, что не помешало им умереть мученической смертью и стать святыми.

– Православный пост – это очистка не только тела, но и кармы. Пост защищает от коронавируса даже лучше, чем вакцина. Главное – молиться и продолжать вовремя платить по кредитам на телефон и автомобиль. Рекомендую не только отказаться от мяса и молока, как велит церковь, но также с чая и кофе перейти на чистую воду. Как известно, содержащийся в этих напитках кофеин вреден для организма. Лучше всего вообще перейти на хлеб и воду, но если у вас нет такой возможности, можете разнообразить свой рацион отварным картофелем, гречневой кашей и растительным маргарином, – рассказал Станислав Гуревич.

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