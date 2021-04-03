«Яндекс» и МВД объявили о создании онлайн-проекта Я.Осведомитель

Российский IT-гигант «Яндекс» и министерство внутренних дел подписали соглашение о взаимопомощи, в рамках которого компания будет активно помогать органам в борьбе с правонарушениями в интернете и размещением незаконного контента.

По задумке сервиса и силовиков интернет-пользователи с помощью нового сервиса «Я.Осведомитель» будут оповещать органы о правонарушениях, при этом их избавят от походов в отделение полиции, написания заявлений и прочей лишней бюрократии, а все обращения будут рассматриваться органами как повод для проведения досудебной проверки.

Чтобы граждане активнее шли на контакт, правоохранители обещают им ряд бонусов, среди которых дополнительные скидки на оплату штрафов за административные правонарушения, а также талоны приоритета на определённые телефонные номера. Такие вызовы полицейские будут обслуживать в первоочередном порядке.

Чтобы избежать возможной клеветы в сервисе необходимо предоставить следующие документы: скрин страниц паспорта с фото и пропиской, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о браке (для состоящих в браке), военный билет или приписное свидетельство. Сервис «Я.Осведомитель» принимает информацию о любых правонарушениях, кроме жалоб на работу сотрудников правоохранительных органов.

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