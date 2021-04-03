 

«Каждый день» выпустит серию многоразовых презервативов для экономных россиян

03.04.2021, 13:27, Разное
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Российский производитель бюджетных товаров «Каждый день» представил свою собственную марку дешевых многоразовых презервативов для малообеспеченных покупателей.

В компании заявили о разработке нового неизнашивающегося вида латекса, пригодного также для стирки, сушки и повторного использования. По словам создателей, такие кондомы решают 3 проблемы сразу: защищают во время секса, экономят деньги и легко перерабатываются.

Ресурс пригодности доступных резиновых изделий оценили в более чем 20 половых актов, после чего их можно сдать в специальном пункте приема презервативов, первый из которых откроют в петербургском Лахта-центре, после чего изделия переработают в новые контрацептивы и пустят на продажу.

– Вы видели цены? 800 рублей за 12 штук! На эти деньги в регионах неделю можно жить. Мы, как производитель с доступными ценами, не могли обойти эту нишу стороной. Теперь каждый экономный россиянин сможет себе позволить плотские утехи за разумную плату, — заявил гендиректор «Каждого дня» Иван Ефременко.

Производство многоразовых презервативов развернут на Баковском заводе резиновых изделий в Одинцово, а за основу будет взята хорошо зарекомендовавшая себя советская технология.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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