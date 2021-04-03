Мнение: Кудрин опять посчитал бюджетников

Глава Счетной палаты А.Л. Кудрин объяснил, почему в РФ зарплаты трудящихся в бюджетной сфере учителей и врачей столь низкие, тогда как на Западе учителя (тем более врачи) хотя, может быть, и не катаются, как сыр в масле, и у них жемчуг мелок, но все же не на грани прожиточного минимума.

Вопрос задается властителям и экспертам давно и регулярно, и казалось бы, ответ должен был отстояться. Например, в том роде, что все это горько, нужды и чаяния бюджетников понятны, скорбим вместе с ними, будем делать, что можем, но казна не резиновая и нельзя сразу устроить всеобщее вожделенье. См. также ленинское «Мы экономим на всем, даже на школах» и признание «Шкрабы голодают».

Совет, некогда данный Д.А. Медведевым, а именно, если денег не хватает, искать иное поприще, например, предпринимательское (с тем подтекстом, очевидно, что дети в школе – да и Аллах с ними), мы, конечно, отвергаем, потому что ничего, кроме раздражения, он вызвать не может. А.Л. Кудрин, несмотря на его сложные отношения с Д.А. Медведевым, в данном вопросе пошел по его стопам, т.е. не побоялся раздражающей правды.

Он объяснил: «Вы ссылаетесь на западные страны: там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат бюджетников больше. Но производительность труда в среднем одного занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны». И подчеркнул, что «Нельзя просто повысить зарплаты, оставив саму систему образования или здравоохранения без изменений. У нас очень низкие в среднем компетенции после выхода из школы по сравнению с сопоставимыми образцами в других странах. В этом смысле над качеством наших компетенций, влиянием их на экономику и производительностью в конечном счете тоже нужно говорить. Просто повышение и выравнивание не решит полностью проблем».

Выдающийся пример того, как спрашивают про Фому, а отвечают про Ерему. «Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях.

Например, в авиапроме на одного нашего работника приходится в несколько раз меньше продукции, чем в «Боинге» или «Аэробусе». Хоть в натуральных, хоть в денежных показателях. И если бы только в авиапроме. Причины тому многообразны: более низкая квалификация работников, менее эффективная организация производства, хуже налаженный сбыт продукции etc. Это наша беда и наша печаль.

Однако какое все это отношение имеет к учительнице начальных классов Марь Иванне? Она учит детей грамоте, арифметике, родной речи и природоведению. Может, лучше, может, хуже, но учит. Спрашивается, как ей поднять производительность труда в два раза – что предлагает сделать А.Л. Кудрин? Проходить с детьми четырехлетку в два года? Удвоить свою часовую нагрузку? Слить первый «А» и первый «Б» в один класс?

То же относится и к учителям-предметникам старших классов. Как удвоить их производительность? Конечно, один способ есть – снизить бумажную нагрузку, чтобы меньше писать планы и отчеты про траектории и компетенции. Но это никак не возможно, ибо, согласно А.Л. Кудрину, компетенции – наше все, и следовательно, бумажную работу надо еще усилить – «Удвой удой, утрой удой, не то пойдешь ты на убой».

При это мы еще не касались реального положения дел в зарубежной школе, говорили только об отечественной. Между тем и в высокопроизводительной (как полагает А.Л. Кудрин) иностранной школе все очень разнообразно. Где-то (все больше в странах Дальнего Востока) в самом деле и учат, и учатся не за страх, а за совесть. Муштра, зубрежка, учеба. Где-то (например, в Израиле и США) школа не для зубрежки, школа есть камера хранения, куда сдают детей, а собственно учеба начинается с нуля в высшей школе. Исчислять производительность труда здесь довольно сложно.

Говорить о высокопроизводительной медицине тоже непонятно как. «Уж мы их оптимизировали, оптимизировали», а потом пришло моровое поветрие и выяснилось, что как-то с ним удается справиться лишь потому, что успехи производительной оптимизации оказались недостаточны. А странам капитала и вовсе оказалось особенно нечем хвалиться. Как считать производительность врачебного труда? По числу покойников? Или еще как?

Но такова уже судьба начетчика и талмудиста – в данном случае А.Л. Кудрина. Он знает сутры и мантры не хуже, чем М.А. Суслов знал ленинские цитаты. И приводит их к месту и не к месту (последнее чаще). Если мантры не касаются предметов совсем уже чувствительных, талмудизм тоже раздражает, но не всех. Но если их произносят по поводу предметов, которые занимают всех – а здравоохранение и образование именно таковы – тогда упорный талмудизм нервирует гораздо больше. Ибо становится видно, что в данной предметной области начетчик не понимает ничего.

Шефу-идеологу М.А. Суслову было проще. Всепобеждающее учение и он сам, как верховный жрец это учения были вне зоны критики. А.Л. Кудрин со своим всепобеждающим учением не пользуется таким 150%-м иммунитетом – только частичным, и потому его идеологемы все же иногда обсуждаются. Вызывая удивление.