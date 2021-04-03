Случай с доктором, который нашел возле дороги НЛО с телами пришельцев

Существует множество историй о людях, которые утверждали, что видели НЛО или были похищены инопланетянами. Скептики, как правило, большинство таких историй списывают со счетов, утверждая что потерпевшие это просто люди с расстройствами психики.

Иногда очевидцами НЛО становятся люди, занимающие такое положение в обществе, что их показания просто так не отбросить как ненадежные. Одним из них был венесуэльский доктор Энрике Каретенуто Ботта, обладавший безупречной репутацией как врач и человек.

До того, как стать врачом, Ботта работал гражданским пилотом на своей родине в Венесуэле и был высококлассным профессионалом по авиационной технике. Различные компании регулярно стремились переманить его на свою службу.

В 1950 году 40-летний Ботта работал в архитектурно-инженерной фирме в Каракасе, которая однажды отправила его в командировку в Аргентину для работы над амбициозным строительным проектом в сельской местности Буэнос-Айреса.

Ботта поехал туда на автомобиле. Поездка представлялась рутинной, местность была малонаселенной и по бокам дороги мелькали лишь скучным пустынные пейзажи. Однако вскоре глаза Ботты высмотрели впереди на обочине дороги что-то совсем необычное.

Это был какой-то крупный металлический объект в форме диска, лежащий прямо на земле, и он казался настолько чужеродным для этой местности, что удивленный Ботта тут же затормозил и потом вышел из машины и подошел к этому диску.

Его первая мысль заключалась в том, что это был частный самолет, который совершил аварийную посадку, но, подойдя ближе, он увидел, что это сооружение совсем не похоже на вертолет или самолет.

Объект был сделан из очень странного материала, который с виду казался металлическим, но на ощупь был скорее как резина или даже губка. Ботта несколько минут осматривал этот диск, а потом обошел его с другой стороны и увидел темное отверстие.

В тот момент ему было больше любопытно, чем страшно, и он решил залезть внутрь.

Оказавшись внутри таинственного корабля, он увидел помещение, вверху которого мигал красный светильник. Все помещение было заполнено какими-то панелями управления, мигающими лампочками, кнопками, непонятными приборами. В центре помещения стоял изогнутый диван на четыре места.

Ботта осторожно подошел к нему и увидел, что на сиденьях дивана неподвижно сидят три человекоподобные фигурки небольшого роста, как маленькие дети. Из-за мигающего красного светильника Ботта с трудом мог рассмотреть как выглядят эти существа, однако он увидел, что они одеты в обтягивающие серые комбинезоны.

Ботта окликнул их, но не получил ответа, поэтому он поддался непреодолимому желанию протянуть руку и коснуться плеча одного из них. Когда он это сделал, он утверждает, что мог чувствовать, что тело это было жестким, а поверхность кожи на открытом участке у шеи имела "обугленную текстуру".

Казалось, что эти люди или кем бы они ни были, были мертвы. Этого открытия было достаточно, чтобы сильно напугать Ботту и вызвать приступ паники, который заставил его выскочить наружу, сесть в свою машину и уехать.

Когда Ботта приехал в отель, в котором остановился, он взволнованно рассказал двум своим коллегам о том, что произошло, и они все трое решили вернуться туда на следующее утро, чтобы проверить рассказ Ботты. Однако, когда они прибыли туда наутро, странное судно исчезло, а на его месте находилась лишь большая куча того, что выглядело как пепел.

Когда один из товарищей Ботты коснулся этого пепла, его рука внезапно покраснела, напугав его. А потом все трое увидели наверху в небе три неопознанных объекта: два диска и один крупный объект в форме сигары.

Эти странные объекты парили над ними в течение нескольких минут, прежде чем внезапно слились в один, после чего этот единственный объект засиял красным светом и умчался с захватывающей дух скоростью, оставив очевидцев стоять ошеломленными на дороге.

Ботта утверждал, что в течение нескольких дней после этого причудливого инцидента рука его друга все также оставалась темно-красной, почти фиолетовой, в том месте, где он коснулся кучи пепла, и что он сам страдал от сильного жара, а еще от необъяснимых волдырей на руках и чего-то вроде солнечного ожога на коже.

Врачи, к которым обращался Ботта, не смогли найти какой-либо разумной причины этих физических симптомов.

Ботта хранил этот странный инцидент при себе в течение многих лет, прежде чем рассказать о нем человеку по имени Горацио Гонсалес, который, в свою очередь, передал его американскому исследователю НЛО Леону Стрингфилду, и тот включил его отчет в свою книгу "Situation Red".