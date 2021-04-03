Загадочное исчезновение Лорен Томпсон, внезапно впавшей в панику и убежавшей в лес

Однажды утром Лорен Томпсон со своим старым другом ездила в лес на рыбалку и все было вполне нормально, но по возвращению домой на дороге она внезапно впала в панику, выехала на обочину, а потом убежала в лес.

Женщина по имени Лорен Колвин Томпсон была, по общему мнению, совершенно нормальной матерью троих детей, живущей довольной семейной жизнью в Рокхилле, штат Техас.

Она никогда не была замечена в скандалах, у нее не было реальных проблем с соседями, не было никаких известных врагов, но 10 января 2019 года она стала центром довольно загадочной цепи событий.

В тот день дети Лорен и ее муж гостили в доме ее матери и около 14.00 Лорен позвонила матери и сбивчивым паникующим голосом стала просить позвать к телефону детей, чтобы она поговорила с ними.

Однако дети играли на улице, дома их не было, мать так и объяснила это Лорен, после чего Лорен все тем же беспокойным голосом сказала матери, чтобы та передала ее мужу и детям, что она просит у них прощения, после чего повесила трубку.

В 14:24, всего через 20 минут после этого странного звонка матери, Лорен позвонила в Службу Спасения и ее голос звучал "дезориентированным и сбитым с толку". Лорен сказала оператору, что она находится в лесу и кто-то ее преследует.

Оператор слышал в трубке треск сучьев и шелест листьев, было похоже, что Лорен быстро бежит и разговаривает по телефону на бегу. Далее оператор попросил Лорен не отключать вызов, чтобы они могли отследить ее телефон, но через несколько минут аккумулятор ее телефона разрядился.

Это был последний раз, когда кто-либо разговаривал с Лорен Томпсон, а далее началось расследование, превратившее ее случай в один из самых загадочных случаев исчезновения за последние годы.

Оператору все-таки удалось выяснить местонахождение телефона Лорен в момент звонка и когда полиция приехала в это место, она нашла на дороге автомобиль Лорен. Он завяз в грязи на обочине дороги к западу от Рокхилла, недалеко от шоссе FM 1794. Однако Лорен рядом не было и в районе ее тоже не обнаружили, когда начали поисковую операцию.

Далее следователи связались со всеми, кто видел Лорен в тот день и выяснили, что утром Лорен ездила в лес к небольшому озеру на рыбалку вместе со своим старым другом детства. Ближе к обеду они поехали домой на машине Лорен и она была за рулем. Внезапно по неизвестной причине Лорен резко вывернула руль и выехала на обочину в грязь.

Когда друг Лорен вылез из машины и осмотрел место ДТП, то он понял, что из грязи им не выехать и сказал, что он пойдет пешком в город за своей машиной и потом заедет за Лорен. Однако Лорен продолжала вести себя очень странно и неадекватно, она ничего ему не ответила, а запаниковала еще больше и потом побежала в лес. По его словам, он понятия не имел, зачем она это сделала.

Как раз вскоре после этого Лорен позвонила сначала своей матери, а потом в Службу спасения. Но что с ней случилось дальше и где она находилась теперь, никто не знал.

За последующие дни поисковая команда и следователи не нашли никаких следов Лорен в лесу и очень быстро вся эта история началась превращаться во что-то очень мрачное. Первым делом представители службы спасения по каким-то причинам отказались выпускать запись разговора оператора с Лорен или предоставить хотя бы стенограмму этого разговора. А потом мать Лорен заявила, что когда дочь звонила ей, то ей показалось, что она слышит фоном какой-то мужской голос.

Представители службы спасения довольно мутно прокомментировали свой отказ сотрудничать:

"Мы не обнародовали это, потому что это доказательство, но мы не знаем, есть ли у нас состав преступления или нет. Нас много раз просили отозвать вызов службы экстренной помощи, и мы не собираемся этого делать. Это потому, что у нас есть что скрывать? Нет, это не потому, что есть что скрывать. Это потому, что это одно из немногих доказательств, которые у нас есть".

Сторонники теорий заговора тут же предположили, что на записи могли быть доказательства нападения на Лорен каких-то криптидов, вроде йети, или пришельцев. И именно поэтому, мол, власти запретили обнародовать эту запись или хотя бы дать к ней доступ полицейским следователям.

За прошедшие с того случая три года никаких подвижек в этом деле так и не нашлось. Лорен Томпсон бесследно исчезла и в лесу в том районе не было найдено ни останков человеческого тела, ни обрывков одежды или чего-то еще. Попытки найти Лорен с помощью служебных собак тоже ничем не увенчались.

Есть теория, которая объясняет случай Лорен ее внезапным умственным помешательством или обострением старой психической болезни, однако Лорен, насколько известно, не страдала психическими болезнями. Но даже если так, то за что она хотела просить прощения у детей и мужа?

Может быть она решила покончить с собой? Но зачем в таком случае звонить в службу 911 и говорить, что ее кто-то преследует?

К сожалению, полиция не раскрыла никакой информации о том, допрашивали ли они того самого друга Лорен, с которым она была на рыбалке, и не замечал ли он каких-либо странностей в поведении или словах Лорен до ее внезапной панической атаки.