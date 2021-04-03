 

Фоторепортаж: делегация монахов Русской православной церкви продолжает поездку по монастырям Египта

03.04.2021, 0:02, Разное
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  March 28, 2021

Монашеская делегация Русской Православной Церкви путешествует по Египту, чтобы посетить  монастыри в Александрии, Бехейре и Кафр-эль-Шейхе.

Их первой остановкой в ​​субботу был монастырь Пресвятой Богородицы Барамус в Вади аль-Натрун, где их принял Генеральный епископ церквей сектора Южный Шубра Анба Макари и несколько отцов-монахов.

Делегация также посетила древнюю церковь Богоматери в Саха Кафр-аль-Шейх, где их приняли епископ Дамиетты, Кафр-аль-Шейх и Аль-Барари Анба Маркус и несколько священников.

Они осмотрели несколько археологических памятников в церкви, таких как постоялый двор, где  Святое Семейство останавливалось на  пути  через Египет, и то, что, как сообщается, является следами Христа, оставленными на камне.

Визит является примером  сотрудничества между Коптской Православной и Русской Православной  церквями, которое началось после визита Папы Тавадроса в Русскую Церковь в 2014 году и привело к формированию совместного комитета обеих церквей для углубления отношений путем обмена монашеским опытом и стипендиями.



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