 

Дегтярёв призвал ссылать на галеры участников несогласованных акций протеста

02.04.2021, 19:37, Разное
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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил ужесточить наказание за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заменив административный арест и штрафы ссылкой на галеры.

– Я глубоко убежден, что нормальный человек никогда не будет принимать участие в незаконных митингах. На такие мероприятия ходят или придурки, или русофобы, или иностранные агенты. Всем им не повредит физический труд на свежем воздухе, это быстро выбьет всю дурь из головы. У нас большой регион, много рек, не вижу проблем возродить галерный флот и определять всю эту шантропу работать мускулами. Этим мы решим сразу несколько задач – снизим цены на грузоперевозки и наставим на путь истинный оступившихся сограждан, – заявил губернатор.

Решение о направлении граждан на галеры будет принимать суд по ходатайству прокуратуры. Один день отбывания наказания на галере будет засчитываться как три дня в тюрьме или колонии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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