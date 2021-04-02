Гидроэнергетики КВВ ГЭС подарили библиотекам новые книги

02.04.2021, 14:41, Новости

Теги: Каскад Верхневолжских ГЭС, Культура

Презентация нового совместного проекта РусГидро и Дома детской книги – научно-художественного произведения «ЭлектроПЛАН», изданного к 100-летию Плана ГОЭЛРО, прошла в рыбинском библиотечном центре «Радуга».

Мероприятие приурочено к Международному дню детской книги.

Новая книга была представлена шестиклассникам СОШ № 30, они станут ее первыми читателями. Из остросюжетной энциклопедии энергетики «ЭлектроПЛАН», в которой описаны разные исторические эпохи, школьники узнают о значимости, мощности, конструктивных особенностях энергетических объектов, а также о современных тенденциях получения и сохранения энергии.

Каждый участник презентации получил новое издание в подарок. В течение года обладателями книги станут победители конкурсов и участники благотворительных экологических акций. В свободной продаже книга не появится – весь тираж будет передан в библиотеки и образовательные учреждения Углича и Рыбинска.

В рамках благотворительной программы РусГидро с Фондом «Дом детской книги» выпустили уже восемь научно-популярных и художественных книг для детей и юношества. Цель проекта – стимулировать интерес подрастающего поколения к истории страны, достижениям науки и техники, инженерной профессии, в целом, и к электроэнергетике, в частности.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»