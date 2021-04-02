Скандалы: «Мягкая сила»

В пандемию Россия увеличила экспорт в страны Запада туалетной бумаги

Весной 2020 года в странах Запада возник острый дефицит туалетной бумаги, а на днях из-за пробки в Суэцком канале мировые СМИ снова подняли тему нехватки этого бумажного изделия. На этой лихорадке зарабатывает российский бизнес. «Октагон» выяснил, что отечественные производители в прошлом году воспользовались ситуацией и на четверть увеличили зарубежные поставки этого средства первой необходимости. Даже взыскательным американцам выслали 157 тыс. рулонов. Российские экспортные цены оказались самыми низкими среди 50 крупнейших стран-экспортёров – 11 центов за рулон.

Неизвестное преимущество России

Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2020 году объём поставок за рубеж туалетной бумаги достиг рекордных 52 млн долларов (45,5 тыс. тонн). Основная доля экспорта приходится на Казахстан (16,5 млн долларов), Белоруссию (10,7 млн) и Германию (10 млн). Украина – на стабильном 4-м месте с 4,5 млн долларов в год. Среди постоянных клиентов – Польша, Латвия, Эстония.

География поставок сегодня охватывает три десятка государств и с каждым годом расширяется. В 2018–2019 годах РФ не отправила в США ни одной партии туалетной бумаги, если не считать того, что таможенники заставили задекларировать одну пачку за два доллара (кто-то вывозил в Штаты 8–12 рулонов туалетной бумаги, и на границе сотрудники таможни проявили бдительность). Утешением наверняка стало то, что экспортной пошлины на туалетную бумагу нет. А вот в прошлом году, в разгар пандемии, Россия поставила в США этих гигиенических изделий на 62,8 тыс. долларов – 15,7 тонны, то есть около 157 тыс. рулонов. В среднем рулон трёхслойной бумаги весит около 100 граммов, двухслойной – 70–80 граммов.

По итогам 2020 года Россия, судя по рейтингу Всемирного банка за 2019 год, может приблизиться ко второй десятке главных «рулонных экспортёров». Первую строчку занимает Китай с 1 млрд долларов экспорта (в основном возит продукцию в США, Японию и Австралию), так что российские поставки на 51 млн долларов – это 0,1 процента мирового рынка, 26-е место в 2019 году (рядом с Сербией, Швейцарией и ЮАР).

«Октагон» при работе с базами ФТС ориентировался на тот же код ТН ВЭД, что и Всемирный банк, – 481810. Опираясь на данные об объёмах и суммах сделок, мы также подсчитали стоимость поставки одного рулона. У Китая 100 граммов туалетной бумаги оказались самыми дорогими – 39 центов за рулон, а у России цены самые низкие в мире – 11 центов за рулон. Более выгодных предложений среди топ-50 крупнейших поставщиков не было. Разве что у Белиза (10 центов), но он занимал всего лишь 69-е место с 550 тыс. долларов экспорта.

Импортозамещение помогло перед катаклизмами

В 2020 году экспортные цены на российскую туалетную бумагу не изменились – исходя из данных ФТС, это всё те же 11 центов за рулон. Судя по всему, эта скромная российская экспансия будет продолжаться. В январе 2021 года РФ поставила на зарубежные рынки бумаги на 5 млн долларов (4,1 тыс. тонн), что на 50 процентов выше показателей января 2020 года. Основными экспортёрами стали Калужская, Ленинградская, Тульская области и Татарстан. Треть всех поставок составили сделки с немецкими покупателями.

Главные производители в РФ: фабрики шведской группы Essity (бренды Zewa, Tork), Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат («Мягкий знак», Kleo; имена владельцев компании не раскрываются), «Сыктывкар Тиссью Груп» (Veiro; контролируется Сергеем Погореловым, плюс миноритарий – сын экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей), Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (имена собственников не раскрываются) и турецкая Hayat Kimya (Papia, Familia).

Одновременно продолжает снижаться объём импорта бумаги в Россию. В 2018 году отечественные компании завезли партий на 16 млн долларов (12,6 тыс. тонн), в 2019 году – на 15,2 млн долларов (12 тыс. тонн), в 2020 году – 13,4 млн долларов (10,2 тыс. тонн).

В Европейском союзе в ближайшие годы, очевидно, сохранят интерес к поставкам из России. Ещё в начале пандемии COVID-19 участники рынка указывали на увеличение спроса на гигиенические товары, в частности на двухслойную и трёхслойную туалетную бумагу. Росту экспорта могут поспособствовать и возможные перебои с завозом целлюлозы из Южной Америки. О том, что в ЕС и ряде других государств может возникнуть дефицит таких изделий, ранее сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления гендиректора крупнейшего в Бразилии производителя древесной массы (сырьё для гигиенических продуктов) Suzano SA Вальтера Шалка. Руководитель предприятия из Сан-Паулу ожидает падения выпуска бумаги на предприятиях, которые вовремя не запаслись целлюлозой из-за «контейнерного кризиса».

В текущих условиях представляется странным недавнее решение кабмина Украины запретить ввоз на территорию страны гигиенических товаров из РФ. Киев включил в свой санкционный список не только туалетную бумагу, но и газеты, картон, носовые платки, полотенца.

Александр Колесников, Тарас Подрез