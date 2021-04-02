Шпионы Путина становятся неряшливыми

«Америка не пошлёт к вам в дом парня, чтобы убить вас молотком, а русские это сделают», – говорит представитель НАТО

Mitch Prothero Wed, March 31, 2021

Российские агенты стали менее аккуратными при проведении секретных операций в Европе, что упростило их выявление. Getty

Болгария арестовала шесть человек, предположительно шпионивших в НАТО в пользу России. Один шпион получил прозвище «Резидент».

Представители НАТО были шокированы их “дилетантским” шпионажем.

«Им следовало потратить время, обособить каждого агента и быть более осторожными, чтобы не оказаться всем вместе в главной роли в видео на YouTube», – сообщил источник Insider.

Это было одно из самых глубоких проникновений РФ в НАТО за последние годы, а прозвище, данное одному из шпионов, напоминало роман Джона Ле Карре: «Резидент».

В центре Софии, Болгария, происходили тайные обмены наличных на секреты. В болгарских правительственных учреждениях были замечены чиновники, пересчитывающие наличные . И в центре всего этого – житель с двойным гражданством – РФ и Болгарии, состоящий в браке с высокопоставленным чиновником министерства обороны.

Российские шпионы, представлявшиеся дипломатами посольства РФ в Софии, сосредоточили свои вербовочные усилия на верхних эшелонах оборонного ведомства Болгарии, как нового члена НАТО. Их конкретной целью, согласно сообщениям болгарских СМИ и официальных лиц, беседовавших с Insider, был новый объект НАТО на Черном море.

Шесть болгар, имеющих тесные связи либо с Россией, либо с проектами министерства обороны, были арестованы за шпионаж.

Но в 20-минутном видео, опубликованном болгарской разведкой несколько дней спустя, реальность была совершенно не похожа на блестящий шпионский триллер: русские наняли команду бездельников, единственным профессиональным навыком которых была близость к болгарским секретам.

Правительство Болгарии

Записка с заданием, написанная «на безграмотном болгарском»

«Задержана жена видного деятеля оборонной промышленности, у которой двойное гражданство – болгарский и российский паспорта – она ​​сама лично координировала работу группы агентов, и она есть на видео, она встречалась с работниками посольства и российскими официальными лицами», – сказал сотрудник контрразведки НАТО, который работает под прикрытием и не может быть назван.

«И кто “ведет” эту женщину, которая, повторюсь, замужем за одним из главных агентов, с российской стороны? Два ведущих российских дипломата в посольстве в Софии “ведут её до такой степени открыто, что их засняли на видео с ней», – сказал официальный представитель НАТО. «Это и не кучка тупых головорезов из ГРУ [российской военной разведки], это настоящая СВР [главная российская разведывательная служба, ранее известная как КГБ], проводящая операции из посольства в столице НАТО».

Сотрудник контрразведки был особенно шокирован как корявостью проведения операции, так и причудливым отсутствием языковых навыков у тех, кто ее проводил, учитывая, что задействованными шпионами были элитные сотрудники разведки с обширной языковой подготовкой, которые работали на болгарском, – славянском языке очень близком к русскому. ( Здесь есть длинная ветка в Твиттере журналиста Христо Грозева из Bellingcat, в которой подробно обсуждаются детали провалившейся операции.)

«”Записка с задачами” была довольно дилетантской, но я думаю, нормальная, они хотели получить как можно больше информации обо всем, что связано с НАТО, а не с Болгарией, потому что их не волнует Болгария, они явно интересуются иностранными офицерами НАТО. Но этот неграмотный болгарский язык сводит меня с ума. Американский или французский офицер с ужасным болгарским – но хорошим русским – это ещё куда ни шло, но у СВР нет оправдания», – сказал чиновник Insider.

«Это большая ошибка – оставлять всех субагентов в единой цепочке»

После нескольких месяцев пристального наблюдения за двумя российскими офицерами, встречающимися с агентами, болгарские власти пришли к выводу, что они контролируют всю цепочку, так как единственной точкой контакта между шпионами была женщина, жена причастного к этому высокопоставленного чиновника, которой болгарскими властями было присвоено кодовое имя “Резидент” (отсылка к старому термину КГБ обозначающему шпиона).

«Похоже, что русские, вероятно, завербовали этого единственного чиновника Министерства обороны, который затем сам расширил сеть, включив в нее других, и все это было проведено через этот центральный пункт», – сказал представитель НАТО, участвовавший в разработке.

«Это серьезная ошибка – оставлять всех субагентов в единой цепочке: в этом случае [если вы] выявляете резидента или его жену, то вы поймали всех агентов, а не только одного», – сказал чиновник. “Это может быть сложно организовать, но это ценный агент в МО [министерстве обороны] НАТО. «Им следовало потратить время, обособить каждого агента и быть более осторожными, чтобы не оказаться всем вместе в главной роли в видео на YouTube» – сказал источник”

‘Как будто им все равно’

Представитель НАТО сказал, что прошлые успехи Болгарии в поимке российских агентов должен был быть предупреждением о том, что шпионские операции создают проблемы:

В 2020 году Болгария депортировала четырех ведущих российских дипломатов за шпионаж.

В 2019 году, в связи с обвинениями в шпионаже, она запретила бывшему сотруднику российской разведки въезд в Болгарию.

А в 2015 году в Болгарии российские шпионы впервые применили нервно-паралитическое вещество «Новичок» в попытке убить болгарского торговца оружием, который вступил в конфликт с Кремлем. Позднее Новичок был использован в Солсбери в 2018 году против сбежавшего из РФ шпиона и его дочери, а в 2020 году это же вещество было использовано для отравления российского политика-диссидента Алексея Навального.

«В Болгарии их часто ловят, но, как и везде, им все равно», – сказал представитель НАТО. В Европе прошла серия российских операций, которые были настолько неряшливо проведены, что их быстро обнаружили .

«Мы видим так много российских операций, потому что они сумасшедшие: Америка не пошлёт парня к вам домой, чтобы убить вас молотком, а русские это сделают . И если вы посылаете парня, чтобы убить кого-то молотком или нервно-паралитическим веществом. Вы посылаете сообщение, что вам все равно, поймают вас или нет».