 

КНДР поборется за право проведения Олимпиады-2032

01.04.2021, 19:22, Разное
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Правительство Южной Кореи обратилось в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением провести Летние Олимпийские игры в 2032 совместно с КНДР, сообщает агентство Yonhap.

Договорённости между Сеулом и Пхеньяном о намерении подать заявку в МОК на проведение международных соревнований были достигнуты в ноябре 2020 года.

Теперь список претендентов, которые поборятся за принятие Игр-2032, может пополнится Южной Кореей и КНДР. Сейчас в него входят китайские города Чэнду и Чунцин, венгерский Будапешт, германский регион Рейн-Рур, катарский Доха и австралийский Брисбен. Последний вариант в феврале исполком МОК утвердил главным кандидатом на проведение Олимпиады. Окончательный выбор места будет сделан на сессии МОК в 2021 или 2022 году.

Представители Южной Кореи были огорчены решением сделать Брисбен фаворитом, что стало поводом для обращения в МОК: “Решение МОК выбрать австралийский Брисбен в качестве главного кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 года стало неожиданным. Правительство Южной Кореи и Сеул немедленно выразили сожаление по поводу принятого решения и провели консультации с МОК, что привело к презентации предложения о проведении соревнований совместно с КНДР”.

Также корейские источники сообщили, что вскоре Южная и Северная Корея подадут в МОК совместную заявку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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