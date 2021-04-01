Губернатору Краснодарского края понадобились «телочки, которые будут давать»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по бюджету и селекции животных пожаловался на проблемы с численностью крупного рогатого скота.

Он объяснил, что краю очень нужны «телочки», но «телочек взять негде». Запись выступления чиновника попала в социальные сети.

– Я вам уже сказал, и это важно. Нам нужны сегодня телочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны телочки, которые будут давать, – заявил Кондратьев.

Скорее всего, речь шла о молоке. Затем трансляция прервалась: какие именно предложения высказал Кондратьев, неизвестно.

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