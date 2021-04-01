Скандалы: Жилье на подлете

Компания Михаила Гуцериева намерена выкупить 40 га у аэропорта Внуково

Девелоперы, опасаясь проблем согласования строительства жилых кварталов с Росавиацией, отказываются от покупки участков вблизи аэропортов. Но это не останавливает группу А101 Михаила Гуцериева: компания рассматривает возможность приобрести площадку, где можно построить до 1 млн кв. м недвижимости. Но реализовать такой объем девелоперу могут помешать существующие в этой локации ограничения по высотности строительства.

Девелопер А101 (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) может застроить 40 га на Боровском шоссе рядом с деревней Постниково близ аэропорта Внуково в Москве. Об этом “Ъ” стало известно из задания на проектирование участка, где заказчиком выступает А101. В компании сообщили “Ъ”, что рассматривают эту площадку и ведут ее оценку, но решение пока не принято.

На этой площадке можно построить 0,8–1 млн кв. м жилья, посчитал партнер Colliers Владимир Сергунин. Он оценивает инвестиции в проект в 40–50 млрд руб., а выручку от продажи объекта — в 70–90 млрд руб. Но на экономику проекта может серьезно повлиять необходимость менять вид разрешенного использования (ВРИ). Территория на Боровском шоссе разбита на отдельные участки: часть из них — сельскохозяйственного назначения, часть — для индивидуального жилищного строительства. Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов напоминает, что большая плата за смену ВРИ может заметно сказаться на конечной стоимости жилья в будущем комплексе.

Компенсировать высокую плату за градостроительную документацию здесь не получится за счет увеличения высотности проекта, добавляет господин Талалов. Этому помешают ограничения по высотности из-за близости к аэропорту. Помимо риска не согласовать с Росавиацией разрешительную документацию девелопер может столкнуться с трудностями при создании инженерных коммуникаций, так как территория окружена частной застройкой, отмечает эксперт. А будущие жители жилого комплекса могут столкнуться с шумовым дискомфортом из-за близости к аэропорту, добавляет он. В Росавиации на запрос “Ъ” не ответили. В Роспотребнадзоре сообщили “Ъ”, что пока не получали заявлений о выдаче заключения на материалы обоснования размещения жилой застройки территории.

В 2017 году строить жилой комплекс около деревни Постниково планировала компания «Трансстройинвест». Тогда представитель застройщика заявлял, что там появится 250 тыс. кв. м недвижимости, включая социальную инфраструктуру и торгцентр. Позже компания отказалась от застройки территории. Источник “Ъ”, близкий к компании, обосновал это высокими рисками, связанными с соседством с аэропортом и невозможностью в связи с этим получить разрешение на строительство.

Из-за застройки приаэродромных территорий с серьезной проблемой уже столкнулся «Инград», который не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию построенных корпусов в ЖК «Филатов луг». Этот жилой комплекс, сообщала Росавиация, превысил допустимую отметку высотности построенных домов. Для территории рядом с Постниково тоже необходимо получать разрешения от ведомств: площадка относится к подзоне, в которой запрещено строительство недвижимости без проектных решений по защите помещений от шума, следует из карты границ седьмой зоны приаэродромной территории аэропорта Внуково.

Не только «Трансстройинвест» увидел риски реализации жилого комплекса в приаэродромной территории аэропорта. Источник “Ъ” знает, что в 2019 году группа ПИК Сергея Гордеева рассматривала к покупке участок 14 га в деревне Изварино Внуковского поселения, но в итоге сделка сорвалась из-за опасений девелопера столкнуться с трудностями при согласовании и строительстве проекта. Помимо ПИК площадку хотела застраивать девелоперская группа «Самолет», но в партнерстве с собственником участка. В ПИК и «Самолете» от комментариев отказались.

Дарья Андрианова