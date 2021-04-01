 

Скандалы: Чиновника обидеть может каждый

01.04.2021, 16:52, Разное
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Роскомнадзор потратит 1,7 млн рублей, чтобы узнать мнение своих сотрудников о престижности работы в ведомстве

Роскомнадзор закажет исследование удовлетворëнности своих сотрудников за 1,73 млн рублей. Соответствующий конкурс «Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок. Подрядчик проведëт анкетирование 2350 сотрудников Роскомнадзора для оценки «уровня вовлечëнности и удовлетворëнности работников ключевыми факторами рабочей среды». Согласно данным самого надзорного ведомства, в его центральном аппарате и всех территориальных отделениях в декабре 2020 года работали 2484 человека. Таким образом, подрядчик должен поинтересоваться мнением о работодателе практически у всех сотрудников Роскомнадзора.

Результаты тестирования помогут ведомству понять, считается ли Роскомнадзор престижным местом работы и какой смысл его сотрудники видят в своей работе, говорится в документации.

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Также ведомство хочет узнать, соблюдается ли баланс между работой и личной жизнью сотрудников, удовлетворены ли работники зарплатой, соцпакетом, условиями труда и как они относятся к руководству Роскомнадзора.

По результатам тестирования, которое должны провести до 16 июля 2021 года, подрядчик должен подготовить отчёты для разработки плана «повышения вовлечённости и удовлетворëнности сотрудников».

Вячеслав Яковлев



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