Киев обратился к ЮНЕСКО с просьбой получить право называть борщ украинским

Министерство иностранных дел Украины отправило в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже заявку с просьбой признать борщ национальным украинским блюдом.

Автором этой идеи стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что украинский борщ является украинским национальным блюдом, у которого нет конкурентов.

По его словам, это «правду не изменишь», борщ — не русский, а украинский.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что рассмотрение заявки о признании борща украинским блюдом может занять несколько лет, так как оно происходит лишь раз в два года.

Напомним, в ноябре прошлого года украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что на Украине борщ был официально признан национальным блюдом.

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