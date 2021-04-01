 

Из взломанного колл-центра «Матросской тишины» утекли данные миллиона клиентов Сбербанка

01.04.2021, 7:06, Разное
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На бирже персональных данных в Даркнете предлагают к продаже актуальную базу клиентов Сбербанка, похищенную, по словам продавцов, из колл-центра тюрьмы «Матросская тишина».

Таблица, содержащая около миллиона строк, включает имена, телефоны и возраст клиентов, номера их банковских карт, остатки по счетам на 25 марта, даты первичных и повторных звонков арестантов этим клиентам и результаты звонков с указанием сумм, которые удалось выманить. Каждому клиенту присвоена одна из пяти категорий – от «голд» до «мусор» в зависимости от соотношения остатка по счёту и предполагаемой доверчивости.

Пресс-служба ФСИН категорически отрицает какие-либо незаконные вмешательства в работу колл-центра «Матросской тишины». За последние два месяца не зарегистрировано даже попыток взлома его сети. Однако там признают, что файл мог украсть и передать на волю через адвоката кто-то из следственно-арестованных.

Эту версию косвенно подтверждает то, что украденная таблица содержит лишь часть базы данных. По мнению телеком-аналитика Михаила Климарёва, это рабочий файл одного из супервайзеров колл-центра. Получив данные от начальства, он распределяет клиентов или непосредственно между операторами «Службы безопасности Сбербанка», или смотрящими камер, где они сидят. Получив отчёты о сделанных звонках, он вносит эту информацию в таблицу и передаёт наверх.

В Службе исполнения наказаний заявили, что не станут обращаться в полицию по факту хищения персональных данных граждан. Лицо, ответственное за хранение именно этого фрагмента базы Сбербанка, установят в ходе внутреннего расследования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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