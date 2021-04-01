Коллекция музея АЗЛК воссоединится с собранием «Авто-СССР» под Тулой

Музей Транспорта Москвы открывает свой загородный филиал в Тульской области, на месте знаменитой коллекции «Авто-СССР», принадлежащей Михаилу Красинцу – бывшему автогонщику, эксперту по истории автомобилей «Москвич» и обладателю наиболее полной коллекции советских автомобилей в России и мире.

В пресс-службе Музея сообщили, что достигли предварительных договорённостей с Красинцом ещё прошлой осенью, а сейчас закрепили их юридически. Учитывая интересы коллекционера, тесно связанные с историей марки «Москвич», Музей решил передать ему для временного хранения бывшие экспонаты музея АЗЛК: юбилейные машины разных моделей, опытные экземпляры «3-5-6», «С-1» и «С-3». Они присоединятся в экспозиции к уже имеющимся у Красинца прототипам «3-5-5» и «415».

– Учитывая ценность передаваемых экземпляров и удалённость коллекции, Музей Транспорта Москвы дополнительно решил выделить для экспозиции охрану. Готовится проект организации в деревне Черноусово многоуровневого паркинга, а к 2023 году может быть запущен трансфер посетителей из столицы и обратно на комфортабельных электробусах, – рассказали в пресс-службе.

Музей также решил преобразовать имеющийся в коллекции у Красинца прототип «3-5-5» в электромобиль в связи с утратой его оригинальных агрегатов. В качестве платформы выбрана Tesla Model S – с неё снимут все необходимые узлы, а кузов задействуют от экспериментального «Москвича».

Согласно достигнутым договорённостям, коллекция музея «Авто-СССР» будет поэтапно выкуплена городом Москвой в соответствии с рыночными ценами, актуальными в 2021-м году и учётом состояния экспонатов. Все они будут оценены и после окончания сделки переданы на баланс столичного Музея Транспорта.

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