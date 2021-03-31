Королева Елизавета II совершила первый публичный выход в 2021 году в годовщину “мегзита”

Несколько минут назад королева Великобритании посетила Мемориал военно-воздушных сил в графстве Суррей в честь 100-летней годовщины создания королевских военно-воздушных сил Австралии. Почти год 94-летняя Елизавета II соблюдала строгий режим самоизоляции вместе со своим супругом, 99-летним принцем Филиппом, и до этого появлялась на различных собраниях и совещаниях исключительно по видеосвязи. Но после того как 9 января этого года супруги вакцинировались от коронавируса, выходить на публику стало менее рискованно. Кстати, на прошлой неделе в первую заграничную поездку с начала пандемии отправился сын королевы – принц Чарльз со своей супругой Камиллой. Два дня они провели в Греции, на родине принца Филиппа. Как это было, смотрите здесь.

Для первого в 2021 году выхода в свет королева выбрала светло-зеленое пальто и шляпку в тон, украшенную белыми и желтыми тюльпанами, дополнив образ черными аксессуарами — перчатками, сумкой и туфлями на низком каблуке. При этом от медицинской маски Елизавета отказалась. Приехав к мемориалу, она сначала прогулялась по нему, а потом возложила венок из красных и белых цветов. Елизавета II лично присутствовала на мемориале в день его открытия в октябре 1953 года и с тех пор ни разу там не была. Поэтому в разговоре с сопровождающими не удержалась от тонкой британской шутки:

Как давно я тут не была.

Примечательно, что публичный выход совпал с первой годовщиной отказа ее внука принца Гарри и невестки Меган Маркл от королевских обязанностей. Ровно год назад, 31 марта 2020 года, супруги опубликовали в своем Instagram прощальный пост, в котором поблагодарили всех за поддержку. Сейчас они живут в Лос-Анджелесе, занимаются благотворительностью и ждут второго ребенка.

В начале марта Меган и Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри, благодаря которому теперь всю британскую королевскую семью считают расистами. После премьеры скандальной беседы, как и стоило ожидать, СМИ растащили ее на цитаты по всему миру, и главной интригой стал вопрос – что будет делать Елизавета II. Молчать она не стала, опубликовав официальный комментарий на поступок внука.