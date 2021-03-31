Скандалы: «Представьте, накануне выборов мы опубликуем эти доклады. Что будет?»

Президиум Сибирского отделения РАН решил засекретить цифровые данные об экологических катастрофах в азиатской части России

Сибирские академики решили засекретить все цифровые данные из одного доклада, прозвучавшего на президиуме СО РАН, — о загрязнении городов Сибири. Корреспондент «Новой» изучил видео заседания (4 часа 20 минут) и нашел только пару секунд, только один неприличный момент, который следовало бы поместить под гриф «ДСП» — смех академика Пармона, когда он говорит, что Красноярск, ха-ха, стал самым грязным городом мира.

Догадываюсь, чему он может смеяться, но городу, где дети уже рождаются с лейкозами, и рождаются массово, безусловно, нельзя показывать веселящегося при разговоре о нашем воздухе председателя Сибирского отделения РАН.

В целом никаких новостей в докладе об экологии сибирских городов нет. Все эти цифры народу хорошо известны из открытых источников, все это из года в год публикуется в госдокладах Минприроды федерального и его региональных аналогов, Роспотребнадзора федерального и его региональных управлений, а также Росгидромета, в научных и публицистических книгах и статьях, а также в СМИ.

«Вы знаете, что недавно ООН опубликовала доклад, и самым грязным городом планеты назван Красноярск, — вот здесь академика и разобрал смех. И вправду смешно. — Мы были недавно в Красноярске и знаем, что при хорошей погоде это не так. Но что бывает при плохой погоде — это действительно непросто».

Итак, до чего еще народ не дорос, чтобы правильно понимать.

Чего академики испугались и от чего решили народ оградить.

Эколого-медицинский антирейтинг городов Сибири представил директор Института оптики атмосферы СО РАН (Томск) Игорь Пташник. Доклад готовили в основном сотрудники этого института и Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (Ангарск) под общим руководством академика Андрея Дегерменджи, директора Института биофизики СО РАН (Красноярск). По данным из доклада Росгидромета за 2019-й, госдокладов регионов СФО и ежегодника «Состояние загрязнения атмосферы в городах» за 2017–2019-й, а также информбюллетеня «Актуальные аспекты заболевания населения СФО».

Из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы 78% находятся в Сибирском федеральном округе (в скобках отмечу, что это по данным за один год, за многие другие годы этот список состоял исключительно из городов Сибири. — А. Т.).

В 23 городах ИЗА (интегральный индекс загрязнения атмосферы) оценивается как высокий.

Почти все население (до 90%) Таймыра живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

Из 15 городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель — бензапирен (мощный канцероген). На слайдах, демонстрируемых докладчиком, ПДК (предельно допустимая концентрация) бензапирена превышена в десятки раз.

На момент фиксации

в Кызыле ПДК превышен в 116 раз,

в Зиме — в 111,

Минусинске — в 89,9 и т.д.

В Норильске даже не стали считать кратность ПДК — пропуск в таблице.

Оно и понятно: если в Кызыле с ее 116-кратным одномоментным превышением сумма выбросов обозначена в 11,4 тыс. тонн/год, то в Норильске она на порядки больше — 1790,4 тыс. тонн.

По сумме выбросов после Норильска следуют:

Новокузнецк (290,8 тыс. тонн/год),

Красноярск (186,2).

По выбросам на душу населения после Норильска идут небольшие города:

Шелехов (2-й ранг),

Братск (3),

Усолье-Сибирское (5),

Лесосибирск (6).

По загрязнению почв фторидами в Западной Сибири лидирует Новокузнецк с превышением ПДК в десятки раз, динамика неутешительная; по Восточной Сибири данные о загрязнении почв нитратами и фторидами в докладе и на слайдах не представлены.

(Но, как заметил далее один из докладчиков,

мы приходим к тому, что будем покупать сельхозпродукцию из Китая как экологически чистую и предпочитать ее отечественной,

поскольку там загрязнению почв уделяют внимания больше и многие пестициды, разрешенные у нас, там давно под запретом.)

Лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами стали Свирск и Норильск. И если в Ангарске этот уровень загрязнения падает последние 20 лет, в Томске (умеренно опасная категория загрязнения) растет последние 5 лет.

Большинство водных объектов Тувы (67%), Хакасии (81), Алтайского (68) и Красноярского (81) краев оцениваются как «с загрязненной водой».

82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. И 68% — в Томской.

При ранжировании территорий по экологически значимым индикаторным потерям здоровья (2009–2018) к территориям наибольшего риска отнесены

Красноярский и Алтайский края,

Иркутская,

Кемеровская,

Новосибирская области

(будете рассматривать инфографику, не забывайте: это антирейтинг, то есть чем ниже ранг, чем столбик на диаграммах меньше, тем ситуация хуже).

В Красноярском крае хуже всего с раком, в Кемеровской области — с врожденными пороками, в Алтайском крае — с заболеваниями детей.

По сумме рангов наиболее неблагополучная медико-экологическая ситуация

в Иркутской области,

Хакасии,

Красноярском крае,

Алтайском крае.

Чуть лучше дела обстоят в республиках:

Тува

Алтай,

далее, еще чуть лучше — тоже с почти одинаковым показателем —

Кемеровская,

Новосибирская области,

Омск (со значительным отрывом).

И наиболее благополучен Томск.

Докладчик отметил значительную корреляцию между состоянием воздуха и индикаторным здоровьем.

Где хуже воздух, там и здоровья меньше, от плохого воздуха мы защищены менее всего.

ИЗ ДАННЫХ РОСГИДРОМЕТА

Итоговый эколого-медицинский антирейтинг городов

Красноярск (по двум и более показателям. Загрязнение воды и воздуха) — это среди крупнейших городов (более 1 млн),

(по двум и более показателям. Загрязнение воды и воздуха) — это среди крупнейших городов (более 1 млн), Новокузнецк (химия в почве, загрязнение воздуха) — среди крупных городов (250 тыс. — 1 млн),

(химия в почве, загрязнение воздуха) — среди крупных городов (250 тыс. — 1 млн), Норильск (тяжелые металлы в почве, загрязнение воздуха) — среди больших городов (100 тыс. — 250 тыс.),

(тяжелые металлы в почве, загрязнение воздуха) — среди больших городов (100 тыс. — 250 тыс.), Братск — (по одному показателю) — среди больших городов (100 тыс. — 250 тыс.).

На вторых-третьих местах в антирейтинге (с той же градацией по численности населения) —

Новосибирск (химия и тяжелые металлы в почве, загрязнение воды),

(химия и тяжелые металлы в почве, загрязнение воды), Кемерово (химия в почве, загрязнение воздуха),

(химия в почве, загрязнение воздуха), Томск (химия и тяжелые металлы в почве, загрязнение воды),

(химия и тяжелые металлы в почве, загрязнение воды), Чита (по одному показателю).

ИЗ ДОКЛАДОВ РЕГИОНОВ

По госдокладам субъектов Федерации, российскому ежегоднику о состоянии атмосферы в городах и бюллетеню «Актуальные аспекты заболеваемости населения СФО», лидеры в своей весовой (численной) категории те же:

Красноярск,

Новокузнецк,

Норильск,

Братск.

Исходя из численности населения,

Иркутск стал вторым в своей категории,

стал вторым в своей категории, Барнаул третьим.

Среди малых городов возглавляют антирейтинг:

Шелехов,

Усолье-Сибирское,

Лесосибирск,

Черемхово.

После доклада состоялось его обсуждение. В основном вопросы касались одного — откуда такие данные. Вот эти 116 ПДК по бензапирену, например. Вообще-то эти данные из года в год фигурируют в госдокладах, они не закрытые, ими оперируют также и все мировые организации. Почему данные Росгидромета вдруг стали вызывать у сибирских академиков вопросы?

Да, проблема с цифрами есть. Ими не просто жонглируют, их нещадно перевирают.

Показательно, что сибирские ученые не брали цифр из ежегодных госдокладов Минприроды РФ. Если б взяли, Красноярск в антирейтинге обошел бы всех как детей.

«Новая» уже писала об этом в начале года. В федеральном МПР в течение всего 2020-го сводили цифры за год предыдущий, и в итоге отметили в последнем госдокладе резкое повышение объемов выбросов загрязняющих веществ в воздух Красноярска — на 86,6%. Меж тем, по подсчетам их коллег из краевого МПР, выбросы не только не увеличились (да еще и почти вдвое), а напротив — уменьшились. Разница в данных составила более 100 тыс. тонн. И то, и другое — госдоклады. И при этом, по данным федерального МПР, увеличив вдвое выбросы, Красноярск с чего-то выпал из «Приоритетного списка» (городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха). На десятки процентов (!) разом снизились концентрации бензапирена, фторида водорода, фенола, оксида азота и т.п.

Но цифры Росгидромета — это его цифры. Это не МПР.

И почему академики раньше не заявляли о том, что Гидромет обманывает государство, президента, население РФ, мировое сообщество?

ЦИТАТА

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон:

«Проблема какая. Излишне пугать не надо. Не надо выступать алармистами, тем не менее обращать внимание на наиболее опасные источники загрязнения — важно. <…> Тонкость какая. Часто Росгидромет не имеет приборов, достаточно аккуратных, они могут сами иметь неправильные результаты, их мало проверяют».

Тон неприятия услышанного задавал другой академик — основатель Института геологии нефти и газа СО РАН Алексей Конторович. Ожидаемо.

ЦИТАТА

Алексей Конторович, основатель Института геологии нефти и газа СО РАН:

«Вопрос о публикации требует специального обсуждения. Лишь бы мы не дали повода для очередного антироссийского шума. Тут надо иметь чувство меры и понимание, и взвешенность, ДСП это?»

Пташник поинтересовался: «Согласовать эти материалы перед публикацией с администрациями?»

Пармон: «Это обязательно. С полпредством в СФО надо согласовать. Одно дело, когда эти данные разрозненны, другое — в концентрированном виде, тут можно взорвать обстановку».

Гендиректор АО «Западно-Сибирский испытательный центр», профессор СибГИУ (Новокузнецк) Наталья Журавлева — она была одним из докладчиков — подчеркнула, что все прозвучавшие цифры реальны, при среднегодовых 6–7 ПДК по бензапирену в дни НМУ (неблагоприятных метеоусловий, «черного неба») в Новокузнецке фиксируют 30–40 ПДК.

ЦИТАТА

Наталья Журавлева, профессор СибГИУ (Новокузнецк)

«Понятно, что мы стараемся эту ситуацию не разносить. Дозировать эту информацию, фильтровать очень важно. И, во-вторых, управлять этой ситуацией невозможно, мы не можем объявить режим НМУ на основании зафиксированных кратных превышений по бензапирену. Поскольку органы Гидромета в Новокузнецке циклически отправляют пробы, которые собрали, в Екатеринбург, там их анализируют. Оперативная информация поступает нам очень отсроченно».

Конторович перед тем, как покинуть заседание и отправиться планово в больницу на лечение, сказал, в частности:

Алексей Конторович, основатель Института геологии нефти и газа СО РАН:

«Олимпиадинская группа месторождений на Енисейском кряже (Красноярский край, крупнейшее золотодобывающее предприятие. — А. Т.) далеко от всех городов, но ветрами все это несется на восток, на Иркутск, на юг, на Красноярск. Там дикие совершенно выбросы, в т.ч. огромные концентрации мышьяка. Если отдельно мы эти центры не будем контролировать, рассматривать, наш анализ будет неполным. И я бы на первом этапе эту работу вообще вел как закрытую.

Представьте, что сейчас накануне выборов мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу!

Что будет? Результат предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Предложение о публикации надо десять раз взвесить.

Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями, государством. Просто шумом и криком эту проблему не решишь».

Пармон заявил, что на «сто процентов поддерживает» комментарий коллеги.

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон:

«Я неосторожно спросил, можно ли публиковать. Некоторые данные нельзя публиковать не глядючи.

Мы не должны создавать алармистские настроения.

То, что дает Гидромет, — та же проблема поставлена и на Байкале, за которым наблюдает множество инстанций. Вопросы по данным, по методикам […]».

О приоритетах Пармон ясно высказался, заговорив на тему «искусственных налогов на карбоновый след», — «мы должны защитить страну». Для этого, значит,

народ не должен знать, как его травят «Русал», «Норникель», СГК. Логично.

20 января состоялось установочное заседание нового научного совета СО РАН — по проблемам экологии Сибири и Восточной Арктики. Академик Дегерменджи («главный дирижер» нового Совета, по определению Пармона) в полемике с Конторовичем пытается провести свою линию, свое видение целей только что созданного Совета. Как мне показалось, Пармон скорее склоняется к позиции Дегерменджи (тем более что ее поддержали и все, кто высказывался), говоря, что от «нас ждут не только мониторинга, экспертизы, а и предложения по системам управления, коррекции нормативной базы».

Прозвучавшие доклады — это итог первого месяца работы. И уже — секретить. Что будет дальше?

ЦИТАТА

Андрей Дегерменджи, директор Института биофизики СО РАН (Красноярск):

«На территории (Красноярского) края три объекта вылечили (речь о водных системах, профильных для красноярского Института биофизики. — А. Т.). А городские варианты могут оказаться на порядок сложней, просто страшно прикасаться к такому конгломерату, особенно к таким, как Красноярск, Норильск. С компаниями большие будут проблемы, много будет чего, чего даже не представляем».

До этого один из коллег Дегерменджи рассказал, что «Русал» (En+) проявляет вроде заинтересованность в ликвидации последствий цветения воды в Красноярском водохранилище (Красноярская ГЭС дает ток КрАЗу — это все активы «Русала» и En+. — А. Т.), но переговоры идут уже два года.

На президиуме прозвучала информация о предложении профессора Александра Бакланова (департамент научных исследований Всемирной метеорологической организации) сделать один сибирский город — Красноярск — модельным. Сейчас под наблюдением ВМО находятся 30 городов мира, которым организация оказывает методическую помощь, матобеспечение. «Это не американские подачки», это в открытом доступе модели, открытые коды. Пармон одобрил: «Хорошее предложение. Согласовать действия с властями края или города и выйти на Абрамченко (вице-премьера, отвечающего за сибирскую экологию. — А. Т.). Потому что Красноярск значится (во всех правительственных программах по очистке воздуха). Там мощная реконструкция и реформирование по линии «Русала», закрывается производство «русаловское».

Насчет закрытия «Русалом» крупнейшего своего и в мире завода — не знаю, возможно, у Пармона свои источники информации.

Дегерменджи также поддержал идею:

Андрей Дегерменджи, директор Института биофизики СО РАН (Красноярск):

«Если Красноярск станет первым, образцом, очень хорошо. На нем сможем провести весь цикл, проверить эффективность всех природоохранных мероприятий, показать, что можно делать и как, выстроить иерархию. Это не займет много времени. Выдадим все возможные варианты и сценарии».

В заключение Пармон распорядился «дать развернутую публикацию в «Науке Сибири», но, естественно, с цензурой, без цифровых данных». Конституция России побоку. На следующий день администраторы YouTube-канала СО РАН ограничили доступ к видео.

«Новой» его предоставили коллеги из «Тайги.инфо».

Алексей Тарасов