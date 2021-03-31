Жители Аляски вышли на митинг в поддержку Путина

На Аляске прошел митинг в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

Жители самого большого по площади штата США требуют вернуть полуостров в состав России и считают незаконной его продажу США в 1867 году. Они апеллируют к поправкам, внесенным в Конституцию РФ, согласно одной из которых запрещено отчуждать территории страны в пользу другого государства.

По оценкам независимых экспертов, на стихийный митинг собралось около 300 тысяч человек, что составляет почти половину населения полуострова. Собравшиеся цитируют Конституцию РФ и громко скандируют вслух самые известные высказывания российского президента.

Вашингтон пока не дал комментария относительно событий, происходящих в Аляске. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и главы внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии отметили, что любые территориальные претензии по отношению к США недопустимы.

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