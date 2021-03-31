Бритни Спирс впервые прокомментировала документальный фильм о себе: “Моя жизнь – предмет для спекуляций”

В феврале этого года на сервисе Hulu вышел документальный фильм Framing Britney Spears о жизни и карьерном пути Бритни Спирс. Ничего нового в фильме нет, снят он без участия певицы и членов ее семьи, однако даже избитая тема могла стать последней каплей, учитывая события последнего года. Почти два месяца Бритни хранила молчание и не комментировала фильм, но накануне все же решила опубликовать подробный пост. В нем она рассказала, что для нее он оказался болезни, чем она думала:

Моя жизнь всегда была предметом для спекуляций. За мной наблюдали, меня осуждали всю мою жизнь. По ночам я танцую, чтобы чувствовать себя живой… Я всегда была на виду, выступая перед людьми. И требовалось много сил, чтобы довериться Вселенной со всей своей уязвимостью и беззащитностью, потому что СМИ меня всегда осуждали, оскорбляли и сбивали с толку. И это происходит и сегодня. В то время как жизнь продолжается и планета крутится, мы, люди, продолжаем быть очень ранимыми и чувствительными.

Она призналась, что не смотрела фильм целиком, ей хватило некоторых фрагментов:

Я не смотрела документальный фильм. Но из того, что я увидела, меня обеспокоило то, в каком свете меня в нем представили. Я проплакала две недели, и я до сих пор иногда плачу… Я делаю все, что могу, чтобы сохранить в себе радость, любовь, счастье… Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Идеальной быть скучно. Я здесь, чтобы распространять доброту.

Бритни Спирс

Напомним, уже несколько лет Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов. Ближайшее слушание по делу о том, кто имеет право распоряжаться внушительным состоянием звезды нулевых, назначено на 27 апреля. Пока что опекунские полномочия отца Бритни Спирс действуют до сентября 2021 года.

Бойфренд Бритни, Сэм Асгари, тоже не в восторге от уровня влияния отца на жизнь Бритни. Не так давно он публично осудил Джейми, опубликовав в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”. К тому же полгода назад беспокойство чрезмерным влиянием отца на жизнь Бритни высказала ее сестра, Линн Спирс, и начала процедуру по защите траста певицы. Она намерена заблокировать их без права доступа третьим лицам.

Несколько лет назад, когда отец Бритни получил над ней опеку, она, в свою очередь, практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни 90 процентов прав на них. Видеться со своими детьми Бритни могла только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин. Но в сентябре 2019-го певица получила уже 30% опеки над ними. Сам Кевин не жалует бывшего тестя – тот пару лет назад напал на старшего внука и якобы избил его.