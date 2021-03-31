Ева Браун: жена фюрера на 40 часов

Адольф Гитлер – самый страшный персонаж мировой истории. Однако была женщина, которая любила его и даже на пороге смерти мечтала стать его женой.

В семье мюнхенцев Фридриха и Франциски Браун росли три дочери. Родившаяся в 1912 году Ева была средней. Семья жила неплохо — отец работал учителем. Материальное положение пошатнулось после того, как патриот Фридрих ушёл добровольцем на фронт. Сбережения быстро кончились. Франциске пришлось сдавать одну из комнат в квартире и даже порой собирать недоеденные куски хлеба со столов в пивных. Всё это ожесточило женщину, и когда муж вернулся домой, она с ним развелась. Правда, ненадолго — через полтора года супруги сошлись вновь.

Вскоре Фридрих получил наследство, и в семью вернулся достаток, но не счастье. Из-за натянутых отношений между родителями десятилетняя Ева предпочитала больше времени проводить в домах своих школьных подружек. Прилежностью и усидчивостью девочка не отличалась, но училась неплохо. Ева много читала, любила американские фильмы и модный тогда джаз. В 16 лет её отправили в католический пансион, где за год она приобрела навыки домоводства, машинописи и овладела азами бухгалтерского дела. В 1929 году 17-летняя Ева Браун начала работать секретаршей в фотоателье Генриха Гофмана.

Красавица и чудовище: тайная любовь лидера нацистов

В конце 1920-х в Мюнхене было неспокойно. Достигло своего пика противостояние левых с набиравшей всё большую силу нацистской партией. Начальник Евы, Гофман, был ярым сторонником национал-социалистов, вся витрина его ателье была заставлена портретами лидера этой партии Адольфа Гитлера. Молодая Браун политикой совершенно не интересовалась и даже не узнала человека, который в октябре 1929 года зашёл поговорить о делах с Гофманом. Гостя пригласили за стол, и во время обеда он не сводил глаз с симпатичной секретарши. На Еву его внимание не произвело впечатления. И даже после того, как хозяин сказал ей, что на неё весь вечер пялился Адольф, она лишь пожала плечами. Гитлер был старше девушки на 23 года и при первой встрече ей не особо понравился.

Вождю нацистов, однако, юная служащая фотоателье очень приглянулась, и он начал её планомерную осаду. Адольф стал заходить к Гофману чуть ли не ежедневно, осыпал Еву комплиментами, водил её в театры и задаривал скромными, но милыми сувенирами. Постепенно сердце девушки растаяло, и она стала хвастаться перед подружками, что в неё влюбился Гитлер и что они непременно поженятся. Ева стала следить за фигурой, придерживаться диеты, больше заниматься спортом.

Неизвестно, какие планы в самом начале 1930-х имел на Еву Гитлер, но на всякий случай он попросил своего помощника Мартина Бормана проверить генеалогию семьи Браун. Через некоторое время тот доложил, что все предки Евы — чистокровные арийцы. В 2014 году британские учёные доказали, что Борман с поручением справился плохо: анализ ДНК волос Евы выявил мутации генов, характерные для потомков евреев-ашкенази. Гитлер об этом не знал, но он в принципе пока и не собирался жениться. В беседах со своими ближайшими соратниками он неоднократно заявлял, что помолвлен с германской нацией. Женитьба пошатнула бы растущий рейтинг вождя нацистов — миллионы обожавших его женщин могли разочарованно отвернуться. Именно поэтому Гитлер старательно скрывал от всех свои отношения с фрейлейн Браун, платоническая фаза которых закончилась, по воспоминаниям ближайшего окружения фюрера, в начале 1932 года.

Из-за развернувшейся в Германии предвыборной кампании любовники встречались редко. Адольф всё больше времени проводил в Берлине и бывал в Мюнхене лишь непродолжительными наездами. Ева ненавидела всю эту политику, разлучавшую её с любимым мужчиной. В августе 1932 года она выстрелила в себя из пистолета. Неизвестно, то ли это был акт отчаяния, то ли попытка заставить Гитлера уделять ей больше внимания. Тело в луже крови обнаружила сестра Евы Ильза, которая зашла к ней в гости на квартиру, снятую для Евы на деньги нацистской партии. Врач извлёк пулю, застрявшую в шее, рядом с сонной артерией.

Получив кошмарную новость, Гитлер был в шоке. Всего год назад покончила с собой его племянница Гели Раубаль. Девушка была не только родственницей, но и любовницей фюрера и застрелилась после того, как он переметнулся к Еве Браун. Мало того, смертельный выстрел в себя она сделала из личного пистолета фюрера. Прошёл всего год — и вот опять! Гитлер примчался из Берлина в Мюнхен, проверил, действительно ли рана Евы настолько серьёзна, и потребовал окружить её всяческой заботой. Когда несостоявшаяся самоубийца поправилась, стало ясно, что она достигла поставленной цели — её отношения с фюрером стали гораздо более тесными.

Внешне, однако, мало что изменилось. В 1933 году Гитлер стал рейхсканцлером Германии, и ему выгодно было представлять себя холостяком. О том, что в его жизни есть женщина, знал только узкий круг приближённых. Даже родители Евы не догадывались о её связи с первым лицом государства. Когда Гитлер приезжал в Мюнхен и Ева отправлялась к нему на ночь, она говорила дома, что поехала в командировку по делам фотоателье. Гофман её всячески прикрывал. Родители заподозрили что-то, только когда в 1934 году в их квартире установили телефон, причём в комнате средней дочери, и подходить к нему никому, кроме Евы не разрешалось. Когда аппарат звонил, девушка запиралась у себя, а иногда даже пряталась с трубкой под одеялом: её разговоры с высокопоставленным любовником никто не должен был слышать.

В начале 1935 года государственные дела не оставили фюреру времени на личную жизнь. Он не встречался с Евой, не писал ей и почти не звонил. Чтобы напомнить возлюбленному о себе, фрейлейн Браун прибегла к испытанному средству: 28 мая она написала Адольфу прощальное письмо и приняла большую дозу снотворного, недостаточную, правда, для летального исхода. Тело опять нашла сестра, и опять уловка сработала — Гитлер снял для подруги отдельную квартиру, а в конце августа познакомился с её родителями.

В 1936 году Ева Браун поселилась в Бергхофе — резиденции Гитлера в Баварских Альпах. Официально она имела статус личной секретарши рейхсканцлера. Теперь уже всё нацистское руководство страны знало, кто такая фрейлейн Браун. Тёплых отношений, правда, у Евы ни с кем не сложилось. Разве что с рейхсминистром Шпеером и его женой завязалось что-то похожее на дружбу. Гитлер приказал Мартину Борману выполнять все просьбы своей подруги. Борман честно удовлетворял любые прихоти «хозяйки Бергхофа», при этом, по воспоминаниям очевидцев, они друг друга терпеть не могли.

Недолюбливала Еву и обслуга резиденции фюрера — девушка понукала слугами, была требовательна и вела себя высокомерно. Ева ни в чём себе не отказывала, жила на широкую ногу. Она полюбила меха, заказывала косметику в Париже, а обувь — в Италии. Она продолжала следить за своей фигурой, что давало Гитлеру поводы для шуток в кругу ближайших друзей: мол, раньше ты была аппетитненькая, а теперь похожа на сушёную селёдку. Несмотря на то, что фюрер ненавидел табак и запрещал курить в своём присутствии, Ева иногда демонстративно нарушала этот запрет, считая, что курение поможет ей сохранить фигуру.

Теперь у неё появилась возможность смотреть американские фильмы, которые не шли в германском прокате. Огромное впечатление на Еву произвели «Унесённые ветром», и она заставила Гитлера посмотреть этот фильм. Расистская подоплёка картины фюреру понравилась, и он хотел разрешить её прокат в Германии, но дело испортила сама Ева. Она так восхищалась актёром Кларком Гейблом, что у фюрера разыгралась ревность, и немецкие зрители «Унесённых ветром» так и не увидели. Ева и сама мечтала сниматься в кино, но фюреру эта идея не нравилась. Правда, он туманно обещал подруге, что когда Германия завоюет весь мир, Ева сыграет в Голливуде главную роль в фильме об их с Гитлером любви.

В 1938 году Гитлер собирался с дипломатическим визитом в Италию к Муссолини, но боялся возможных покушений. Перед поездкой он написал завещание. Всё своё имущество он оставлял партии, но желал, чтобы из нацистской казны ежемесячно выплачивалась 1000 рейхсмарок фрейлейн Еве Браун. Это завещание — единственный документ, написанный рукой Гитлера, где упоминается Ева.

Начавшаяся Вторая мировая война мало изменила жизнь в Бергхофе. Гитлер продолжал часто наведываться в Баварские Альпы, где проводил много времени с Евой. Они вместе гуляли по тщательно охранявшемуся парку, подолгу беседовали наедине в каминном зале, устраивали приёмы для избранного круга гостей. Когда резиденцию посещали официальные иностранные делегации, Ева к ним не выходила, оставаясь в своих покоях на втором этаже.

…Умерли в один день. Семейная жизнь Евы Браун

К весне 1945 года практически всем, кроме самого Гитлера, стало ясно, что Германия проиграла войну. Ева в это время находилась в Бергхофе. Любовник строжайше запретил ей покидать относительно безопасные Альпы. Несмотря на это, 7 марта она прилетела в Берлин. Советские войска в это время находились от столицы Рейха всего в нескольких десятках километров. От постоянных бомбёжек и обстрелов руководство страны пряталось в бункере рейхсканцелярии — монументальном сооружении в несколько подземных этажей. Там жили около трёхсот человек, имелись огромные запасы продовольствия, а бронированные перекрытия надёжно защищали бункер.

Увидев подругу, Гитлер устроил скандал, но Ева ответила, что у них одна судьба на двоих и что она останется с возлюбленным до последнего часа. Фрейлейн Браун разместили в гардеробной Гитлера. Она очень переживала, что за те несколько месяцев, пока они не виделись, её милый Адольф превратился в совершеннейшую развалину. Окружить его заботой и вниманием Ева не смогла — фюрер неадекватно реагировал на всё. Она старалась даже в бункере вести что-то наподобие светской жизни. В столовой появлялась в лучших платьях, вела с секретаршами и Магдой Геббельс беседы на темы, не касавшиеся войны и неизбежного краха. 20 апреля она устроила праздник в честь дня рождения Гитлера и преподнесла ему картину в раме, инкрустированной самоцветами.

Советские войска уже вели бои на улицах Берлина. Ева, как могла, пыталась поднять боевой дух обитателей бункера. Порой она вела себя крайне жёстко. Когда муж её младшей сестры, эсэсовский генерал Фегелейн, был обвинён в предательстве и приговорён к расстрелу, Гитлер хотел помиловать его, заменив казнь отправкой на фронт, однако Ева настояла на расстреле шурина.

После 25 апреля для верхушки Рейха исчезла последняя надежда на спасение. Гитлер, провозгласивший, что Германия недостойна такого руководителя, как он, стал готовиться к смерти. Решение о самоубийстве он окончательно принял, узнав о позорной казни, которой итальянские партизаны подвергли Бенито Муссолини и его подругу Клару Петаччи. Ева готовилась принять смерть вместе с возлюбленным. Однако она не желала уходить из жизни в статусе любовницы. Гитлер приказал организовать свадьбу. Эсэсовцы разыскали в горящем Берлине сотрудника городского управления и приволокли перепуганного чиновника в бункер. Ночью 29 апреля он с соблюдением всех формальностей зарегистрировал брак между Адольфом Гитлером и Евой Браун. В регистрационной книге Ева расписалась «фрау Гитлер» — в первый и последний раз в своей жизни. На церемонии присутствовали человек двадцать. Вряд ли их поздравления новобрачным были радостными или оптимистичными. Долгих лет совместной жизни им никто не желал — Гитлер уже написал политическое и личное завещания.

Семейная жизнь Гитлеров продлилась около сорока часов. Днём 30 апреля они вручили приближённым прощальные подарки. Гитлер раздал все свои письменные принадлежности, а Ева преподнесла одной из секретарш норковую шубу. Потом фюрер заботливо раздал всем присутствующим по ампуле с ядом — вдруг они захотят последовать его примеру. Тут же личный доктор фюрера проверил действие яда на любимой овчарке Гитлера Блонди и одном из её щенков. Убедившись, что яд действует моментально, Гитлеры уединились в кабинете. Там Ева приняла цианид, а её муж застрелился.

Согласно завещанию Гитлера, их трупы вынесли на улицу, облили бензином из заранее припасённых канистр и подожгли. Обуглившиеся тела закидали землёй в одной из воронок неподалёку от бункера. Там их пятого мая обнаружили сотрудники СМЕРШа. Дантистка, делавшая зубные протезы фюреру, опознала его останки. После этого их несколько раз перезахоранивали на территориях советских оккупационных частей. Только в 1970 году то, что к этому времени осталось от трупов Гитлера и его жены, было окончательно сожжено по приказу Юрия Андропова.