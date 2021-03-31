Будьте готовы стать «цифровым активом» Великой перезагрузки глобалистов

Мало кто знает об этом, но цифровизация человечества продвигается с головокружительной скоростью.

Не смотрите сейчас, но мир мчится по тропе, которая была усеяна наземными минами контроля и наблюдения, и, тем не менее, почти ни один западный политик из какой-либо партии не кажется достаточно обеспокоенным, чтобы даже говорить о влиянии этого на личную жизнь.

Если вам интересно, что нас ждет в ближайшем будущем, послушайте таких технократов, как Билл Гейтс.

Год назад, в марте 2020 года, когда правительства закрывали свои экономики, ссылаясь на загадочный вирус, Гейтс дал серию интервью СМИ, призывая к глобализированному « цифровому сертификату » для каждого человека на планете.

Он сказал, что это единственный способ узнать, кто заразился вирусом и кто был вакцинирован. Обратите внимание, что в марте 2020 года не было известно, что вакцина будет в разработке, но Гейтс говорил о вакцине, как если бы она была не за горами. Он знал.

18 марта 2020 года на онлайн-форуме «Спроси меня о чем угодно», спонсируемом Reddit, Гейтса спросили, какие изменения необходимо внести в методы работы предприятий, чтобы обеспечить здоровье населения без разрушения экономики.

Ответом Гейтса на проблему были цифровые сертификаты, которые явно подталкивают некогда свободные западные общества к сценарию «покажи свои бумаги», который до COVID считался бы табу, в то время Гейтс также был известен своим вкладом в инициативу ID2020 , цель которой — связать историю вакцинации людей с их покупательскими действиями.

Вместо того чтобы серьезно относиться к Гейтсу в марте 2020 года, подавляющее большинство людей сочли его комментарии фантастикой самого большого компьютерщика в мире.

В прошлом году я был одним из первых, кто предположил, что к Гейтсу следует относиться серьезно и что его конечный план состоял в том, чтобы «обновить» генетический код каждого человека с помощью последней версии защиты от вирусов мРНК , подобно тому, как его операционная система Microsoft Windows автоматически обновляет ваш компьютер.

Гейтс — это не просто сказки о техно. Он является авторитетным рупором техно-медицинского крыла Нового Мирового Порядка [у Нового Мирового Порядка есть также экономическое, социальное и религиозное крыло].

Я считаю, что Гейтс получает многие из своих идей от менее известных людей, связанных с Всемирным экономическим форумом, тех же людей, которые продвигают так называемую глобальную Великую перезагрузку. Гейтсу также нравится работать в партнерстве с фондами семьи Рокфеллеров.

Некоторые из наиболее выдающихся идейных лидеров, движущих сегодня стремительными изменениями в мировой экономике, являются членами Трехсторонней комиссии, в текущий список членов которой входят представители центральных банков Европы, Америки и Азии.

Многонациональные корпорации в сотрудничестве с крупными банками, крупными фармацевтическими компаниями , крупными технологиями , большими правительствами и глобалистами, связанными с Всемирным экономическим форумом Организации Объединенных Наций, используют кризис COVID, чтобы изменить способ обмена деньгами, товарами и услугами.

Но это еще не все.

По словам директора ВЭФ Клауса Шваба , они используют «возможности», представленные пандемией, для преобразования систем здравоохранения, банковского дела, промышленного производства, производства и потребления энергии, глобального землепользования и даже того, как мы общаемся вместе как люди.

Шваб прокомментировал, что ни одна отрасль не избежит Великой перезагрузки . И Организация Объединенных Наций заявляет в своей Повестке дня на период до 2030 года, что ни один человек не будет «оставлен позади » этой грядущей глобальной системой.

Поскольку голосование не проводилось и никого из нас не спросили, хотим ли мы подписаться на Великую перезагрузку / Повестку дня 2030 , возникает вопрос: что будет делать с диссидентами, которые отказываются согласиться с этим видением мира?

Ответ кроется в грядущей безналичной системе.

Эти элиты давно хотели избавиться от наличных денег. Это было приоритетным пунктом в их списке дел более 60 лет.

Деньги просто слишком сложно отследить [несмотря на различные попытки], а технократическая элита одержима отслеживанием, измерением и мониторингом всего в реальном времени.

Они хотят монетизировать и оценить каждую человеческую жизнь. Для этого они должны иметь возможность с максимальной точностью отслеживать траты и потребительские привычки каждого.

Теперь они считают, что нашли решение: заменить наличные деньги новой цифровой валютой, основанной на технологии блокчейн.

Чем будет подкреплена эта новая цифровая валюта? Существует несколько теорий, ни одна из которых не связана с драгоценными металлами, такими как золото или серебро.

Некоторые считают, что новая мировая валюта будет поддерживаться основными земельными массивами мира и природными ресурсами, находящимися под ними. Это могло бы объяснить, почему китайцы и Билл Гейтс начали разгул по скупке земли, в том числе сельхозугодья в Соединенных Штатах.

Другая теория заключается в том, что эта новая мировая валюта будет поддерживаться человеческим капиталом, то есть глобальной рабочей силой.

Это объяснило бы, почему им нужно приписывать денежную ценность каждому человеку, исходя из его возраста, производительности и другого вклада в общество за вычетом их углеродного следа.

По сути, вы становитесь винтиком в их глобалистском колесе, цифровым активом центральных банков. Конечно, важным людям будет разрешено использовать больше углерода и летать вокруг света на реактивных самолетах, как уже сообщил нам Джон Керри, в то время как массовые массы будут ограничены велосипедами и общественным транспортом.

С началом COVID, независимо от того, был ли он случайно или намеренно выпущен Коммунистической партией Китая, правящие элиты увидели свою возможность и воспользовались ею.

Наличные деньги в том виде, в каком мы их знаем, постепенно выводятся из употребления, и более 60 стран тестируют новые безналичные цифровые валюты.

Китай играет ведущую роль в этом процессе и хочет стать первой в мире страной без наличных денег. Коммунистическая партия Китая представила новый цифровой юань и тестирует его в нескольких крупных городах Китая.

В отличие от биткойна, который сохраняет анонимность владельца и работает независимо от какого-либо регулирующего органа, цифровой юань станет первыми в мире цифровыми деньгами, выпущенными центральным банком.

Как сообщает CBN News, новый цифровой китайский юань станет международной валютой, предлагая пугающий призрак контроля над гражданами Китая и «модель» для других стран.

Дэвид Карри из Open Doors сказал CBN: «Китай строит то, что я считаю планом, дорожной картой преследований для других режимов по всему миру, и они делают это под наблюдением».

Я считаю, что, по крайней мере отчасти, доллар сознательно девальвируется правительством США, и безудержные расходы вскоре приведут к гиперинфляции, поскольку государственный долг приближается к поразительным 30 триллионам долларов.

В какой-то момент физическим лицам может быть предложена сделка, в которой их доля долга, а также, возможно, их личный долг, будут списаны в обмен на присоединение к новой цифровой системе.

Не случайно самый репрессивный режим в мире ведет мир к безналичному обществу.

Подумайте о возможностях.

Вы нарушаете диктат государства, и центральный банк немедленно закрывает вам доступ к цифровым деньгам, необходимым для того, чтобы положить еду на ваш стол. Вы отказываетесь от вакцинации, и они закрывают вашу учетную запись.

Вы нарушаете стандарты сообщества Big Tech в своих учетных записях в социальных сетях, и они закрывают вашу учетную запись [это уже происходит в Китае, где Facebook работает с однопартийным государством для наказания диссидентов].

Да, ФБР может заморозить ваш банковский счет здесь, в Америке, в рамках нынешней денежной системы, и это тактика, которую они все чаще используют против сторонников Трампа, но вы всегда можете вернуться к наличным деньгам в нынешней экономической системе.

В новой системе у вас не будет такой резервной копии. Все ваши средства к существованию будут предоставлены на усмотрение большого правительства, работающего с Big Tech и Big Pharma .

Я прогнозирую, что в течение трех-пяти лет переход на эту новую безналичную систему будет завершен. Он начнется как добровольный, с различными стимулами для присоединения к системе. Со временем эти стимулы будут заменены наказаниями до тех пор, пока те, кто использует наличные, не будут полностью отключены от системы и не смогут покупать или продавать или работать.

Вам не будет разрешено садиться в самолеты, входить в отели, стадионы, концертные залы и другие крупные мероприятия, даже в розничные магазины, без предъявления доказательства вакцинации, которое будет представлять собой карту или приложение на вашем телефоне, привязанное к новой цифровой валюте по адресу ваш банк.

Постепенно они будут добавлять дополнительную информацию в карточку / приложение до такой степени, что она будет включать всю вашу жизненно важную информацию, какие наркотики вы принимаете, ваше криминальное прошлое, если оно у вас есть, ваши водительские записи и ваш социальный рейтинг, как указано Big Tech подробно описывает, сколько раз вы нарушали «стандарты сообщества» Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Этот огромный банк данных будет централизованно контролироваться некой комиссией, назначенной правительством и помеченной оруэлловским именем, что-то вроде Комиссии по безопасности и конфиденциальности данных.

Эта чудовищная система будет предлагать новейшие удобства и безопасность с использованием технологии блокчейн.

Теперь я слышу рекламу: Вы устали от всех правил и ограничений COVID? Просто зарегистрируйтесь, чтобы получить «пропуск», и вы сможете снова наслаждаться вечерами в пабе, играми в мяч в солнечную субботу после обеда, концертами, круизами, церковными службами — все преимущества вашей предыдущей «нормальной» жизни!

В отличие от блокчейна, используемого для биткойнов и других криптовалют, этот блокчейн будет централизованно управляться и не будет частным.

К сожалению, очень немногие еще знают об этом, и если бы вы рассказали им об этом, вас бы обвинили в просмотре слишком большого количества научно-фантастических фильмов.

По правде говоря, все это незаметно прогрессирует под радаром внимания СМИ и общественности. К тому времени, когда он будет развернут для повсеместного «добровольного» набора, будет слишком поздно повернуть время вспять.

Это был план с самого начала — использовать COVID, чтобы запугать массы в совершенно новом типе общества, где личная информация каждого человека связана с новой цифровой валютой.

Ниже приведены лишь некоторые из последних заголовков, показывающих, как быстро мы движемся в этот дивный новый мир.

• IBM и производитель вакцин Moderna объединились для создания цифрового пропуска для здоровья от COVID-19 под названием Excelsior Pass, приложения, предназначенного для «отслеживания введения вакцины в режиме реального времени с помощью различных блокчейнов, искусственного интеллекта и гибридных облачных сервисов».

В пресс-релизе IBM отмечает недавно обнародованную пилотную программу Digital Health Pass в Нью-Йорке, которая, по словам Рауля Диего в статье для Mint Press от 10 марта 2021 года, фактически уполномочивает частный бизнес обеспечивать соблюдение установленных правительством правил Covid-19.

Цифровой пропуск уже был протестирован на матче НБА в Barclay’s Center и на матче НХЛ 2 марта в Мэдисон-Сквер-Гарден. Диего отмечает, что IBM использует такие штампованные отраслевые словечки, как «прозрачность», «доверие» и даже «конфиденциальность», чтобы продвигать свой пропуск для здоровья, а маркетинговая литература IBM Digital Health Pass описывает приложение массового отслеживания как «умный способ вернуться в общество». это позволяет людям «вернуться к занятиям и вещам, которые они любят».

Такие приложения выпускаются под видом добровольных. Но, по словам Стива ЛаФлеша из IBM, Digital Health Pass и аналогичные мобильные приложения для проверки состояния здоровья, такие как CommonPass, перестают быть добровольными, как только правительственные директивы и постановления вынуждают частный сектор обеспечивать соблюдение их требований, как в случае с новыми правилами Нью-Йорка для — стадионы, театры и другие площадки, — пишет Диего.

• Amazon представила цифровой карманный считыватель Amazon One — биометрическое устройство, позволяющее покупателям расплачиваться в магазинах Amazon Go с помощью ладони.

В феврале компания объявила, что устройство будет внедрено в дополнительных магазинах Amazon в Сиэтле — расширение, которое сделает систему доступной в восьми обычных розничных магазинах Amazon, включая мини-маркеты Amazon Go, Amazon Go Grocery, Amazon Books и 4-звездочные магазины Amazon, сообщает TechCrunch . Устройство создает уникальный отпечаток ладони для каждого покупателя.

• Израиль стал первой страной, внедрившей цифровой пропуск для здоровья, названный Green Pass, требующий от каждого израильтянина предъявить свидетельство о вакцинации, прежде чем он сможет войти в магазины, библиотеки, мероприятия и практически любые общественные места или предприятия.

Израиль также недавно стал первой страной, большинству населения которой была введена экспериментальная генная терапия, известная как мРНК «вакцина».

• Школы Лос-Анджелеса в сотрудничестве с Microsoft и Anthem Health [дочерняя компания Blue Cross Blue Shield] выпустили портал Daily Pass QR Health, чтобы отслеживать передвижения каждого учащегося в системе.

• Европейская комиссия объявила о планах ввести совместный паспорт вакцинации, чтобы «облегчить свободное передвижение внутри Европейского Союза во время пандемии COVID-19».