 

Рианна дважды за два дня вышла в свет после новости о возможном выходе нового трека

30.03.2021, 19:40, Разное
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Весь последний год новости о 33-летней Рианна были исключительно про ее достижения в бизнесе: месяц назад прекратил существование ее бренд одежды Savage Fenty (решение о временном закрытии принял французский конгломерат LVMH совместно с артисткой), а незадолго до этого она выпустила новую коллекцию нижнего белья и уходовой косметики. В личной жизни певицы тоже пока все как в тумане: в январе 2020 года она рассталось с саудовским миллиардером Хасаном Джамилем, а последние полгода ей приписывают роман с A$AP Rocky, но сама Рианна это никак не комментирует.

Не отличается ясностью и ее музыкальная карьера: вот уже пять лет Рианна не выпускала ни одного трека, несмотря на мольбы своих поклонников. Но, возможно, для них зажегся луч надежды: на днях Рианна ответила в Instagram на один из комментариев под постом в честь 5-летия с момента выхода ее последнего студийного альбома Anti, что подумает о новом релизе и что напишет только одну песню. Но даже такого намека хватило, чтобы снова поднять Рианну в тренды по упоминаниям в социальных сетях.

Rihanna trends on Twitter after saying she might release a new song soon:

“I think I should…. just 1 tho lol” pic.twitter.com/8jm3vvwv8R

— Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2021

Теперь же Рианна обрадовала поклонников новыми модными выходами в исполнении ее стилиста Джалил Уивер, каждый из которых можно долго рассматривать. В минувшее воскресенье певица посетила ресторан Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. Для ужина она выбрала черный плащ с капюшоном Rick Owens, футболку с принтом, лаковую мини-юбку, босоножки на шнуровке и солнцезащитные очки Kuboraum — скорее не от солнца, а от вспышек папарацци.

Днем позже, 29 марта, РиРи заметили на шопинге в супермаркете Bristol Farms в Беверли-Хиллз — в этом районе, кстати, певица недавно приобрела новый дом за 14 миллионов долларов. Наряд для похода за продуктами она выбрала более яркий, сделав ставку на яркую рубашку цвета морской волны Celine, дополнив ее мини-юбкоу из джинсы и неоновой медицинской маской.



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