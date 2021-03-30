Редкое проявление чувств: Адам Броди рассказал, за что полюбил Лейтон Мистер

Одна из самых скрытных пар Голливуда, чьему уровню конспирации могут позавидовать даже шпионы, – Лейтон Мистер и Адам Броди – крайне редко попадают в объективы папарацци, а говорят о своей семейной жизни и вовсе раз в несколько лет. Их роман длится уже восемь лет, шесть из которых – в законном браке. Влюбленные растят двоих детей, мальчика и девочку, причем сын у них появился около полугода назад.

Накануне счастливый отец и муж Адам Броди впервые поделился с аудиторией воспоминаниями об их первой встрече с Лейтон. Актер рассказал об этом в новом выпуске подкаста Unqualified актрисы и звезды ситкома “Мамаша” Анны Фэрис:

Мы познакомились в 2007 году, когда мой сериал “Одинокие сердца” подходил к концу, а ее сериал “Сплетница” только вышел на экраны. Джош Шварц продюсировал оба этих сериала, и однажды вся их съемочная группа обедала в Canter’s, а я буквально жил в этом кафе, ел постоянно. Я уже собирался уезжать, и он представил нас друг другу.

По словам Адама, в течение следующих двух лет они пересекались всего пару раз, а потом им пришлось сниматься в одном фильме “Апельсины”, который вышел в 2011 году:

Мы вместе снимались в этом фильме. Я встречался с кем-то в то время… Так что мы время от времени встречались через общих друзей по работе. После выхода фильма мы не виделись примерно год, и все это время я был одинок… Она мне всегда нравилась внешне, она – неземное создание. Я всегда считал, что она великолепна. И даже когда мы снимались вместе, мне казалось, между нами была какая-то химия… Но я понятия не имел, была ли она хорошим человеком или нет. И, на самом деле, я предположил, что она, вероятно, не была такой, какой казалась внешне.

На вопрос Анны, что тот имеет в виду, Адам ответил, что его предположение не имело под собой основы. Но, когда их пути окончательно и навсегда пересеклись, Адам увидел в ней стержень и силу, которая его покорила:

Не то чтобы я считал всех актрис неискренними, я так не делаю. Я даже никогда не верил в этот штамп. Но я не был уверен в ее искренности, даже когда мы начали встречаться… Но вдруг я обнаружил, что она очень похожа на Жанну д’Арк. Она самый сильный, лучший человек, которого я знаю. Она – мой моральный компас и полярная звезда, и у меня даже нет подходящих слов, чтобы описать ее замечательный характер. Она никогда в жизни никому не грубила, за исключением — и я отдаю ей в этом должное — папарацци. Я так с ними не умею. При этом она совершенно спокойно может сказать: “Ты можешь меня ненавидеть, мне все равно”.

Лейтон Мистер и Адам Броди

Напомним, в 2012-м, в год окончания “Сплетницы”, Лейтон встретила друга по интересам – такого же любителя домашних посиделок, актера и звезду сериала “Одинокие сердца” Адама Броди. Два года звезды подростковых сериалов скрывались от вездесущих папарацци с помощью нарядов-невидимок – растянутых джемперов, джинсов и вязаных шапочек. Выйти в свет, открыто объявив о своих чувствах, они решились лишь спустя год после начала романа, а в 2014-м тайно поженились. О скором рождении обоих детей общественность узнавала только благодаря папарацци, которым случайно удавалось сфотографировать Лейтон с округлившимся животом. Летом 2015 года у пары родилась дочь Арло, а летом 2020-го – сын (о его рождении, кстати, сообщил сам Адам). Имя малыша до сих пор не известно.

В декабре 2019 года супруги переехали в новый дом, который расположен в престижном районе Пасифик Палисадес между горами Санта-Моники и береговой линией Тихого океана. Риелторы, которые занимались сделкой, показали, как выглядит их уютное семейное гнездышко.

Лейтон Мистер в сериале “Сплетница”

Нежелание быть публичной персоной, к слову, сказывается и на карьере Лейтон. В крупных проектах (как, например, в фильме “Судья”, где она сыграла возлюбленную героя Роберта Дауни-младшего) ей предлагают лишь роли второго плана – привлекать зрителей именем Лейтон на афише, учитывая ее отчужденность от мира шоу-бизнеса, становится все сложнее и сложнее. Впрочем, Лейтон не расстраивается: она реализовывает себя не только как актриса, но и как музыкант. В 2009-м она выпустила совместный с Cobra Starship хит Good Girls Go Bad, взобравшийся на верхние строчки Billboard Hot 100. А в 2014 году представила свой дебютный альбом Heartstrings. О коммерческом успехе своего проекта Лейтон, по собственному признанию, не думает.

Написание музыки для меня – катарсис. Мои песни – это что-то очень личное. Но люди, которые их слушают, смогут найти что-то и о себе, – делилась она.