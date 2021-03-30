 

В Прибалтике запретили концерт группы Sabaton из-за песни о победе над нацистами

30.03.2021, 14:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведская метал-группа Sabaton вынуждена отменить 11 концертов в городах Латвии, Литвы и Эстонии по требованию властей этих стран.

Чиновники возмутились текстом песни Attero Dominatus, в которой речь идёт о победе советских войск над нацистами во время штурма Берлина в 1945 году.

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, изучив тексты песен, заявленных на концерт, обнаружила в них нарушения закона «О сохранении доброй памяти войск СС», в связи с чем группе было рекомендовано убрать ряд произведений из концертной программы. Музыканты отказались выполнить требование чиновников, из-за чего Литва запретила им въезд в страну.

Примеру соседнего государства последовали также власти Латвии и Эстонии, а последняя даже объявила участников группы в розыск из-за попытки героизации советских солдат. По данной статье музыкантам может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 14 тыс. евро.

– Они пытаются выставить события 1945 года таким образом, как будто красная армия борется с тиранией Гитлера. На самом деле давно известно, что это СССР незаконно вторгся в Генерал-губернаторство и безо всякого решения суда освободил из концлагерей свыше 120 тыс. заключённых туда преступников. Подобные музыкальные коллективы, очерняющие нацизм и героизирующие коммунизм, должны быть запрещены во всех цивилизованных странах, – сказал штандартенфюрер полиции Эстонии Каале Саарвитте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Ильхам Алиев заверил Владимира Путина, что христианские святыни в Карабахе будут охраняться

08.02 / Политолог прокомментировал «кислотный фолк» Украины для конкурса «Евровидение»

17.07 / Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

21.09 / Предают всегда свои

20.08 / Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

07.11 / Мнение: Побеги не из Шоушенка

10.11 / “Соври мне правду”: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и другие на кадрах со съемок сериала

09.03 / Война мёртвых псов, или В предвкушении вечеринки

29.12 / От богемных платьев до уютных пижам: лукбуки новогодних коллекций российских дизайнеров

25.03 / Мнение: Суды присяжных вымирают… в Америке!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)