В Прибалтике запретили концерт группы Sabaton из-за песни о победе над нацистами

Шведская метал-группа Sabaton вынуждена отменить 11 концертов в городах Латвии, Литвы и Эстонии по требованию властей этих стран.

Чиновники возмутились текстом песни Attero Dominatus, в которой речь идёт о победе советских войск над нацистами во время штурма Берлина в 1945 году.

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, изучив тексты песен, заявленных на концерт, обнаружила в них нарушения закона «О сохранении доброй памяти войск СС», в связи с чем группе было рекомендовано убрать ряд произведений из концертной программы. Музыканты отказались выполнить требование чиновников, из-за чего Литва запретила им въезд в страну.

Примеру соседнего государства последовали также власти Латвии и Эстонии, а последняя даже объявила участников группы в розыск из-за попытки героизации советских солдат. По данной статье музыкантам может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 14 тыс. евро.

– Они пытаются выставить события 1945 года таким образом, как будто красная армия борется с тиранией Гитлера. На самом деле давно известно, что это СССР незаконно вторгся в Генерал-губернаторство и безо всякого решения суда освободил из концлагерей свыше 120 тыс. заключённых туда преступников. Подобные музыкальные коллективы, очерняющие нацизм и героизирующие коммунизм, должны быть запрещены во всех цивилизованных странах, – сказал штандартенфюрер полиции Эстонии Каале Саарвитте.

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