 

Остался без работы: Арми Хаммер потерял еще одну роль в фильме из-за обвинений в изнасиловании

30.03.2021, 11:36, Разное
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Процесс “отмены” 34-летнего Арми Хаммера набирает обороты: несколько часов назад издание Variety сообщило, что актера отстранили от съемок в фильме “Шпион на миллиард долларов” (Million Dollar Spy). В картине режиссера Аммы Асанте об агенте американских спецслужб в СССР во времена Холодной войны он должен был сниматься вместе с Мадсом Миккельсеном (который недавно заменил Джонни Деппа в продолжении “Фантастических тварей” из-за обвинительного приговора по делу об избиении экс-жены Эмбер Херд). Это был последний проект Хаммера в расписании на ближайшие годы.

Эксперты говорят, что у Арми еще есть шанс вернуться к своей роли в продолжении фильма Луки Гуаданьино “Назови меня своим именем” в паре с Тимоти Шаламе. Но вторая часть мелодрамы пока что находится на стадии идеи, а на фоне скандала она может не перейти в стадию продакшена.

Лишение Арми Хаммера роли последовало спуст десять дней после выдвинутых против него обвинений в изнасиловании: одна из его бывших девушек Эффи Ангелова, которая первой и опубликовала те самые скриншоты переписок с Арми, где он делится фантазиями на тему каннибализма, обвинила 34-летнего голливудского актера в жестоком изнасиловании и нанесении увечий. Адвокат девушки обратился с заявлением в полицию Лос-Анджелеса 3 февраля, но только 19 марта правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали расследование.

О необычных секс-предпочтениях 34-летнего актера Арми Хаммера начали говорить давно: впервые в июле прошлого года об этом рассказала его бывшая жена Элизабет Чемберс. Она заявила, что тот увлечен БДСМ-практиками и японским искусством связывания, шибари. Но тогда общественность не особо обратила на это внимание (после просмотра “50 оттенков серого” все усвоили — главное в этом деле не забывать про стоп-слово). И только в январе этого года имя Хаммера появилось на первых полосах всех изданий: в сети всплыли скриншоты переписки актера с его экс-подругой, где он признавался ей, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер сначала назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала потерял роль в фильме с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету” и выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. Позже еще несколько девушек выложили в соцсети свои переписки с ним и дали интервью, в которых подтвердили каннибалистские наклонности Хаммера.

В начале февраля экс-супруга Хаммера впервые прокомментировала свидетельства девушек и выразила им поддержку. А недавно заговорила последняя пассия актера — 22-летняя модель Пейдж Лоренц, с которой его впервые увидели на свидании еще до секс-скандала. Как оказалось, их роман продлился недолго. В конце января она дала свое первое интервью DailyMailTV, в котором призналась, что Хаммер вырезал у нее на лобке первую букву своего имени, а также хранил манекены в подвале дома (фото со связанными манекенами в мусорном баке, которые подтвердили слова модели, недавно облетели весь мир). В начале марта она дала интервью Vanity Fair, в котором рассказала, что подвергалась эмоциональному насилию и угрозам со стороны актера.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс



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