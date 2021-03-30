Стал известен пол ребенка Эммы Стоун

На прошлой неделе издание TMZ со ссылкой на свои источники сообщило о рождении первенца актрисы Эммы Стоун и режиссера SNL Дэйва МакКери. Теперь же эту новость подтвердили сразу несколько авторитетных иностранных СМИ, а журналу People также удалось выяснить пол новорожденного – у пары родилась девочка. Ее имя все еще держится в секрете, и представитель Эммы, по словам People, не выходит на связь.

О том, что она мечтает о собственной семье и детях, Эмма признавалась еще в 2018 году в интервью американскому Elle. По словам актрисы, ее отношение к этому сильно поменялось с возрастом:

Мое мнение о детях изменилось, когда я стала старше. Раньше мне не доводилось няньчиться с детьми и в подростковом возрасте я думала: “Я никогда не выйду замуж и у меня никогда не будет детей”. Потом я стала старше и у меня появились другие мысли: “Я действительно хочу выйти замуж, я действительно хочу иметь детей”. Период, когда мне было от 20 до 30 лет, выдался действительно невероятно интересным, произошло много чего – как положительного, так и не очень. Но рубеж в 30 лет удивительно кристаллизует ваш взгляд на жизнь. Вместо того, чтобы просто жить мечтами, которые у меня были с юности, заниматься любимой работой, заводить новых друзей и так далее, я вдруг задумалась, а чего я действительно хочу, будучи взрослым, теперь?

Дэйв МакКери и Эмма Стоун

Напомним, Эмма Стоун начала встречаться с режиссером SNL Дэйвом МакКери около трех лет назад. Они познакомились на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма, роман между ними закрутился стремительно. Чувство юмора – то, что актриса всегда ценила в своих парнях, а вот что последнее время Стоун ценит еще больше – приватность в личной жизни. За все время, что пара вместе, фотографам удалось сделать всего пару их совместных кадров. До романа с Дэйвом Эмма Стоун три года встречалась с актером и коллегой по фильму “Человек паук” Эндрю Гарфилдом.