«Скопинский маньяк» Виктор Мохов примет участие в программе «Давай поженимся!»

Недавно освободившийся из колонии рецидивист Виктор Мохов станет участником телепередачи «Давай поженимся!» на «Первом канале».

Об этом сообщила её ведущая Лариса Гузеева. Мужчина будет приглашён на программу в качестве жениха, за сердце которого будут бороться три девушки в возрасте 18-20 лет.

– Облить человека помоями – много ума не надо, гораздо сложнее – предоставить ему возможность социализироваться после тюрьмы. Почему Виктор туда попал? Ему не хватало женского внимания. Если бы девушки обратили на него внимание раньше, возможно, его жизнь сложилась бы иначе. В столь преклонном возрасте трудно найти себе спутницу жизни, особенно с таким бэкграундом, но в этом ему поможет «Первый канал». Виктор вполне себе завидный жених, у него есть собственная жилплощадь, по моей информации, коллеги из НТВ там недавно провели ремонт. Кроме того, он постоянный участник интервью и телепередач, также ему платят пенсию. В общем, не каждый юноша настолько обеспечен. Так, что приз вполне себе ценный, – рассказала Гузеева.

Гонорар за участие Мохова в передаче не называется, но, по сведениям из надежного источника, он составляет не мене 100 тысяч рублей. Ранее мужчина уже дал интервью Ксении Собчак и поучаствовал в съёмках программы «Квартирный вопрос».

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