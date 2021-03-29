Все члены КПРФ обязаны принять православие до 1 сентября 2021 года

Во время воскресной службы в часовне Великомученика Димитрия Солунского в селе Ленино диакон РПЦ Геннадий Зюганов объявил, что все коммунисты, кто ещё не крещён, должны сделать это в ближайшее время – самое позднее, до конца лета.

– Атеизм и неверие в Господа нашего Иисуса Христа стали причиной разрушения Советского Союза, о котором мы скорбим по сей день. Иисус был первым коммунистом и те из нас, кто ещё не пришёл к учению Христа, не могут считаться не то, что коммунистами, но даже социал-демократами, – заявил с амвона диакон Геннадий.

Сразу после окончания Великого поста, 3 мая, обкомы и местные ячейки КПРФ откроют курсы катехизиса для коммунистов. В катехизации, по предварительной оценке, нуждается 67 процентов членов компартии. Геннадий Зюганов отдельно уточнил, что креститься должны не только атеисты, но и те, кто сейчас исповедует ислам, буддизм, иудаизм и любые другие религии. Католики, протестанты и другие неправославные христиане смогут катехизироваться по упрощённой процедуре.

– Только покаяние пред Богом и партией ведёт ко спасению. И первым шагом ко спасению нашему станет участие в выборах в Государственную Думу, где мы должны обеспечить конституционное большинство нашим старшим братьям по вере из партии «Единая Россия», – добавил Зюганов.

Пресс-служба КПРФ уточнила, что коммунисты вправе выбирать себе духовника сами, однако для каждого региона есть список священников – членов Компартии, которые особо рекомендуются в качестве духовников для партийцев.

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