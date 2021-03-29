Брат Кейт Миддлтон о детстве, знакомстве с невестой, карантине и переезде за город

Младший брат Кейт Миддлтон, 33-летний Джеймс, крайне редко рассказывает о личной жизни и почти никогда — о своей знаменитой сестре. У него полный штиль в отношениях — почти три года он встречается с Ализе Тевене — и развивает свой бизнес по разведению породистых собак. Тем ценнее оказалась его новая колонка изданию The Telegraph, в которой Джеймс рассказал о знакомстве с невестой (влюбленные обручены уже два года):

Мы двое (Элла и я) были в клубе South Kensington Club в Челси. Элла лежала у моих ног под столом. Я пошел поставить ей миску с водой на террасе, однако она помчалась к Ализе. Я подошел, чтобы извиниться и вернуть Эллу на место. Но Ализе подумала, что я официант, и заказала мне выпить, продолжая гладить Эллу, которая в этот момент лежала на спине, наслаждаясь вниманием. Так я встретил свою будущую жену, все благодаря Элле.

На самом деле, это известная история: пару лет назад ее почти слово в слово рассказывали друзья Джеймса.

После того как Ализе вернулась к своему столику, Джеймс попросил официанта дать ей записку со словами: “Я никогда обычно не делаю этого, но не хотите ли вы пойти со мной выпить?” И втайне от нее оплатил ее счет. Через несколько недель они пошли на свидание. И только тогда Ализе узнала, кто Джеймс такой.

Джеймс и Элизе с собакой Эллой

Но теперь эту историю подтвердил непосредственный участник тех событий. Также Миддлтон признался, что им с Элизе не совсем комфортно жить в городе, поэтому они решили переехать в деревню:

Мы отсчитываем дни, когда уже получим ключи от нашего нового дома и сможем распаковать вещи, которые хранились на складе целый год. Мы сельские жители и любим гулять на свежем воздухе, но одной из основных причин, по которой мы хотели жить за городом, были наши шесть собак. У нас пять спаниелей – 13-летняя Элла, 8-летняя Зулу, 6-летние Инка и Луна и годовалая Нала, а также 4-летняя Мэйбл, золотистый ретривер.

По словам Джеймса, весенний карантин из-за пандемии коронавируса оказался для них счастьем – все потому, что их ближайшая компания – собаки – все так же были рядом:

Дрессировка собак во время изоляции была побегом от реальности. Мы были ограничены количеством человеческих контактов, но не было никаких ограничений в общении с животными. Их не волнует, понедельник сегодня или воскресенье, они получают удовольствие от каждой минуты прогулки так же, как и вчера, будь то дождь, снег или солнце. Если я не могу собраться с мыслями, то заставляю себя погулять с собаками, и быстро забываю обо всем плохом. Я знаю, что они любят меня больше, чем когда-либо полюбят себя, и я провожу все эти дни, пытаясь отдать им должное.

Еще, говоря о дрессировке собак, он вспомнил свое детство с Кейт и Пиппой Миддлтон:

Я не профессиональный дрессировщик, просто потратил на это много усилий и времени. В детстве у нас была общая собака по кличке Тилли, которая была дальним родственником Мэйбл. Когда мне было 13, а мои сестры Кейт и Пиппа учились в школе-интернате, вместо того, чтобы играть в Nintendo или Playstation, я проводил все время на улице, пытаясь научить Тилли давать мне лапу или притворяться мертвым. Мне нравился тот факт, что она могла делать трюки на вечеринках и следовала за мной повсюду. Мы все делали вместе.

Напомним, своей возлюбленной Ализе Тавене Джеймс Миддлтон сделал предложение в 2019 году, надев на безымянный палец невесты кольцо с сапфиром, очень похожее на кольцо принцессы Дианы, которое принц Уильям надел на палец Кейт во время их помолвки. Сыграть свадьбу пара планировала летом 2020-го. Но пандемия разрушила все планы пары на веселую англо-французскую свадьбу. Сначала Джеймс объявил о переносе свадьбы в марте, а потом сделал это снова, в сентябре.

Напомним, с Ализе Тевене, внешне похожей на его бывшую, актрису Донну Эйр, Джеймс познакомился в 2019 году в клубе South Kensington, куда тот пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Об Ализе известно немного: в Великобританию девушка переехала примерно в 2013 году. До этого она жила в Чили, Индонезии и Бельгии, уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов Лондонского университета королевы Марии.