 

Facebook заблокировал 3 миллиона пользователей из Нигера за «слово на букву Н»

29.03.2021, 16:28, Разное
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Сегодня утром жители Республики Нигер не смогли опубликовать сообщения и комментарии в социальной сети Facebook.

Соцсеть автоматически заблокировала их на три дня за «нарушение норм сообщества».

Республика Нигер находится в Западной Африке и является одной из беднейших стран мира. Из 23 миллионов её граждан лишь три миллиона не находятся за чертой бедности. Именно они, имеющие смартфоны и использующие Facebook, попали под санкции за «враждебные высказывания». За такие высказывания алгоритмы соцсети приняли название страны.

Президент Нигера Махамаду Иссуфу заявил, что чрезвычайно раздосадован такими действиями Facebook: «С утра я не могу писать у себя в Фейсбуке, не могу ответить на накопившиеся за выходные сообщения лишь потому, что моя страна называется Нигер! Притом я никуда не могу пожаловаться, Фейсбук – это чёрный ящик, в пустоту которого падают любые мольбы! Написал коллеге Байдену в Twitter, но у него ночь, он ещё не прочитал».

Марк Цукерберг, до которого в час ночи по калифорнийскому времени смогли дозвониться журналисты, признал, что алгоритмы соцсети несовершенны, но поделать с этим ничего нельзя: «Правила одинаковы для всех вне зависимости от расы, пола и места проживания. «Слово на букву Н» плохое и мы наказываем за его употребление».

Снова пользоваться Фейсбуком нигерцы смогут лишь утром в четверг. Однако нет гарантии, что их не заблокируют вновь, уже на 30 дней, за повторное «нарушение».



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