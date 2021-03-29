Дмитрий Шепелев рассказал об их с Екатериной Тулуповой решении завести ребенка: “Это произошло само собой”

На прошлой неделе 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова стали родителями: у пары родился первый общий ребенок (у Дмитрия растет сын Платон, у Екатерины – дочь Лада). Имя и даже пол новорожденного до сих пор родители держат в секрете, но другими деталями поделились с подписчиками. Так, Шепелев рассказал, почему они решили завести малыша:

Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде “почему бы и нет”. Возможно, Катя считает иначе. Это произошло само собой, очень естественно. Наверное, сложно представить более благополучный сценарий – ведь мы оба этого хотели. У каждого из нас уже был опыт родительства и мы были рады ощутить его вновь. И только сейчас, спустя месяцы глядя на Катю и нашего прекрасного младенца, я осознаю, что за внешней беззаботностью ее “да” стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость – решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь! Я так благодарен. Спасибо за твою красоту. И спасибо за твой смех – это было к тому же очень веселое приключение. Идем дальше. И мы обязательно должны отпраздновать это беззаботное “а почему бы и нет”!

А также описал, что предшествовало родам. Оказалось, они в это время отдыхали и совсем не ожидали, что их ребенок уже на подходе:

Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь. Удивительное приключение продолжается. Счастлив.

Оба поста Шепелев сопроводил кадрами из послеродовой палаты: селфи с любимой и ее черно-белым фото.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова Екатерина Тулупова

О том, что телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, ждут появления на свет первого общего ребенка, СМИ сообщили в начале февраля. Сначала Дмитрий подтвердил это лично, написав пост в Instagram:

Пришло время, и мы с Катей хотели бы сообщить: “Да, все так и есть, мы ждем малыша!” И еще. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда. Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы.

А позже Екатерина сама высказалась на этот счет. В середине прошлого месяца она опубликовала “беременный” снимок, назвав пост “Актуальное”. Тем, как эту информацию встретили Платон (сын Дмитрия и Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины), ранее делился Шепелев. Якобы поначалу дети не очень обрадовались вести о скором появлении в их команде брата или сестры, но теперь “спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение”.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

О романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.