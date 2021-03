Певец Джейсон Деруло впервые станет отцом

Американский популярный музыкант, исполнитель таких хитов как Want To Want Me, Goodbay и Don’t Cry For Me Джейсон Деруло поделился с подписчиками своей Instagram-страницы (коих насчитывается более 7 миллионов человек) отличной новостью – вскоре он со своей возлюбленной, фитнес-моделью Дженой Фрумс, впервые станут родителями. Формат объявления – соответствующий стилю музыканта: под романтичную песню Робина Тика певец прогуливается по пляжу на Багамах с беременной Дженой, целует ее живот, любуется на закат – чем не мини-клип.

Невероятно рад началу новой главы в нашей жизни, – подписал ролик Джейсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jason Derulo (@jasonderulo)

Джена, в свою очередь, опубликовала их с Джейсоном снимок, сделанный в той же локации, и написала кратко, сопроводив комментарий смайлом в виде малыша:

Мама и папа.

Джейсон и Джена знакомы не так давно. Музыкант рассказывал в интервью Page Six, что общаться они начали незадолго до пандемии – причем первая их встреча произошла в спортивном зале.

Мы встретились в Equinox. Мы оба одинаково любим заниматься спортом все время. И я видел ее там однажды до этого, и вот мы встретились снова, и я подумал: “Окей, надо поговорить с ней”. Остальное уже история, – рассказал Джейсон.