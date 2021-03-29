Скандалы: Земные проблемы космического ученого

Разработчику многоразового корабля «Буран» Александру Кибальченко, арестованного по обвинению в организации убийства собственного зятя, добавили новое обвинение — в похищении человека

На днях профессору и разработчику многоразового космического корабля «Буран» Александру Кибальченко, который был арестован по обвинению в организации убийства собственного зятя, добавили и новое обвинение — в похищении человека. По версии следствия, за похищение и расправу над мужем своей дочери, работником «Тройки Диалог» Тимуром Зайниевым, господин Кибальченко предложил исполнителям $50 тыс. Мотивом преступления СКР считает проблемы с разделом имущества при разводе менеджера и дочери ученого. Защита господина Кибальченко считает, что обвинения в адрес ученого необоснованны, в том числе и потому, что следствие не проверило версии, связанные с профессиональной деятельностью господина Зайниева.

Убийство Тимура Зайниева было совершено 4 марта этого года. По версии следствия, на потерпевшего напали четверо мужчин, которые сначала обездвижили его электрошокером, а потом затащили в машину и повезли на улицу Маршала Тухачевского, где у одного из нападавших находился гараж. По данным правоохранителей, по дороге потерпевший попытался вырваться и в ходе завязавшейся драки похитители задушили господина Зайниева, а потом спрятали его тело в гараже. На месте похищения находились видеокамеры, о чем похитители, видимо, не знали, поэтому полиция быстро вышла на след преступников. 6 марта исполнители были задержаны. Ими оказались жители столицы Роман Осипов, Владимир Филимончук, Максим Енбеков и Владислав Мельников. Как выяснилось позже, все они в разное время служили в правоохранительных органах.

Роман Осипов, находившийся за рулем машины, в которой увозили потерпевшего, дал признательные показания и сообщил, что преступление заказал профессор Александр Кибальченко, от которого экс-силовик якобы лично получил $50 тыс.

Фигурантам ГСУ СКР по Москве предъявило обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство по найму, совершенное группой лиц), а также по ч. 2 ст. 126 (похищение, совершенное группой лиц с применением насилия) УК РФ.

Однако сразу после задержания предполагаемому заказчику убийства Александру Кибальченко обвинение в похищении человека не предъявляли. И только на днях его адвокатов вызвали в ГСУ, где им дали подписать соответствующее постановление.

Мотивом преступления следствие считает конфликт между Тимуром Зайниевым и его тестем. Дело в том, что дочь профессора и господин Зайниев находились в стадии развода, который сопровождался долгим и мучительным разделом имущества. Суды частично удовлетворяли требования каждой из сторон, но конца разбирательству не было видно. По некоторым данным, господин Зайниев якобы даже угрожал оппонентам, что и могло решить его судьбу. Профессор, по версии следствия, решил попросить помощи у Романа Осипова, который представлялся знакомым «офицером ФСБ», хотя раньше служил всего лишь водителем в одном из столичных ОВД. Именно последний, по материалам дела, и согласился исполнить заказ за $50 тыс. и привлек к делу других фигурантов.

Как сообщил “Ъ” адвокат ученого Александр Карабанов, господин Кибальченко ни в убийстве, ни в похищении человека не сознался, обвинения в свой адрес он считает оговором.

Остальные фигуранты, если не считать господина Осипова, вины также не признают. Версия следствия вызывает у защитника сомнения. «До этого я вел имущественные дела профессора Кибальченко и поэтому хорошо знаком с деталями бракоразводного дела,— пояснил защитник,— и могу сказать, что, несмотря на открытую неприязнь между сторонами, у них все же не было той ненависти, которая могла привести к убийству. Тем более что бывший зять был должен моему клиенту по суду около 40 млн руб., которые был обязан вернуть». При этом адвокат заметил, что конфликт между бывшими родственниками возник не только из-за имущества, но и из-за того, что Тимур Зайниев запрещал вывозить двух несовершеннолетних сыновей за границу для обучения в одной из престижных британских школ. При этом адвокат считает, что следствие не отработало другие версии убийства, например связанные с бизнесом Тимура Зайниева.

Алексей Соковнин