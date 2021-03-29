В России введут уголовную ответственность за публикацию результатов экзит-поллов без одобрения ЦИК

Всероссийский союз избирателей (ВСИ) выступил с инициативой запретить публикацию результатов экзит-поллов, если их данные не подтверждены Центризбиркомом.

– Эти опросы граждан на выходе из избирательных участков, так называемые экзит-поллы, пришли к нам с Запада. Сейчас, во время гибридной войны, зарубежные спецслужбы используют их для подрыва основ конституционного строя Российской Федерации и доверия граждан к самому избирательному процессу. В Российской империи и СССР экзит-поллов не было и никто не сомневался в честности выборов, поэтому мы предлагаем запретить публикацию результатов опросов без одобрения ЦИК, – заявил председатель ВСИ Константин Тарасов.

Инициативу уже поддержали в президиуме партии «Единая Россия». Надёжный источник в Госдуме сообщил, что этот законопроект может быть вынесен на голосование нижней палаты парламента уже в мае текущего года. В случае публикации результатов экзит-поллов без официального одобрения ЦИК, нарушителям будет грозить штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы сроком до двух лет.

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