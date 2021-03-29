После парада Победы 9 мая перед ветеранами выступит Моргенштерн

Мэрия Москвы представила программу проведения праздничных мероприятий, включая концертные выступления в честь 76-й годовщины Великой Победы.

9 мая по окончании военного парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка», для ветеранов ВОВ выступят лучшие российские исполнители, в число которых вошёл музыкант из Татарстана Моргенштерн.

Программа выступления Моргенштерна будет включать в себя 3 песни: “Cadillac”, “YUNG HEFNER” и “Я съел деда”. После мероприятия ветераны смогут прокатиться с артистом в его ночной клуб и потанцевать под «Катюшу» в его исполнении. Все расходы на организацию мероприятий взял на себя «Альфа-банк».

– Это отличная возможность привлечь внимания молодежи к нашим героям, подарившим нам великую победу. Алишер очень популярен среди юных россиян, поэтому выбор пал именно не него, — заявила пресс-секретарь правительства Москвы.

Журналисты также разузнали, что до Моргенштерна мэрия Москвы планировала пригласить на 9 мая другого репера Oxxxymiron, но передумала из-за его антиправительственной повестки и участия на несогласованных акциях протеста.

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