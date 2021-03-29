Лукашенко пригрозил выслать в Польшу сотрудников Wargaming, если они не добавят в World of Warships белорусские локации

На ежегодном IT-форуме, проходившем на территории Минского автозавода, президент Белоруссии раскритиковал компанию Wargaming за отсутствие местных локаций, которые, по его словам, необходимы для полноценного погружения в игру и повышения патриотизма в стране.

– Мы с сыном иногда играем, но почему в игре нет отечественных кораблей? Где наше Балтийское море? А Черного моря почему нет? Да и Суэцкий канал забыли добавить. Разберитесь там у себя, а не то будут вам санкции. Возьму и выгоню всех этих горепрограммистов в Польшу, – обратился Лукашенко к основателям Wargaming.

– Мы наступили на горло собственной песне и простили этих хакеров за то, что в World of Tanks нет белорусских танков, но там хотя бы наши города есть. А здесь что мы видим? Могли бы в конце концов и Крым добавить, – добавил белорусский лидер.

После длительного совещания сотрудники Wargaming решили прислушаться к словам президента и пообещали в ближайшее время добавить в World of Warships белорусские корабли и новые локации.

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