Евросоюз очень обижен ответными санкциями Китая

26 марта 2021 Анатолий Ядов

© Sputnik / Miguel Сandеla

Брюссель грозит Пекину отказом от инвестиционного соглашения, которого сам же и добивался на протяжении многих лет.

Брюссель демонстрирует возмущение по поводу санкций Китая, введенных в ответ на санкции Евросоюза против нескольких китайских официальных лиц, предположительно повинных в притеснении мусульман-уйгуров. Депутаты Европарламента грозят Пекину тем, что не ратифицируют подписанное Брюсселем и Пекином в декабре прошлого года инвестиционное соглашение.

Следует отметить, что это соглашение необходимо самому Евросоюзу и прежде всего Германии намного больше, чем Китаю. Который, возможно, был бы вовсе рад от него отказаться под каким-нибудь благовидным предлогом, поскольку согласился на договор после долгих уговоров и критики, в немалой степени, как с вынужденным компромиссным шагом в направлении нормализации торгово-экономических отношений с Европой. Бумаги были подписаны в декабре по настоянию канцлера Ангелы Меркель, поддержанной Францией.

И с тех пор, после непродолжительной паузы, вызванной, надо думать, рождественскими отпусками, осознанием произошедшего и попыткой понять, “как Меркель это удалось”, соглашение подвергается непрекращающимся атакам, в первую очередь, проамерикански настроенных политиков и средств массовой информации.

Договор гарантирует европейским компаниям возможности вложения капиталов в те сферы китайской экономики, куда иностранцев прежде не пускали, и критически важен, например, для немецкой автомобилестроительной промышленности и всей европейской индустрии в целом.

Инвестиционное соглашение и права уйгуров как-то связаны

Примерно тогда же, после завершения процесса осмысления “катастрофы”, то есть факта подписания противоречивого инвестиционного соглашения, в США и в Евросоюзе вдруг особенно озаботились притеснением уйгуров-мусульман и принялись им активно и массово сопереживать.

Американская тема совместного противостояния Запада “экспансии китайских коммунистов” плавно перетекла в тему защиты прав нацменьшинств Китая. Откуда ни возьмись вдруг появились пикеты из представителей уйгуров с плакатами на английском языке и свидетели “злодеяний” китайских властей по отношению к участникам “мирных протестов” мужчин из сообществ мэшрэпы (мэшрэп – один из компонентов уйгурской культуры, собрание, в первую очередь мужчин, общины, где ключевую роль играют музыка и вынесение суждений о нравственном поведении членов группы – прим. Baltnews).

От обвинений в геноциде уйгуров и от более масштабных санкций приличные европейские столицы, в отличие от Вашингтона, все же воздерживаются, но разговоров об исправительных лагерях, убийствах и пытках, принудительном труде и насильственной стерилизации женщин оказалось вполне достаточно, чтобы Евросоюз впервые в истории ввел санкции против Китая, против четырех чиновников, предположительно повинных в ущемлении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

CC BY-SA 2.0 / flickr / Todenhoff Уйгуры

Выходит, ошибался ныне подзабытый гуру социопсихологии Дейл Карнеги, когда говорил, что “собственная зубная боль значит для человека больше, чем голод в далеком Китае”?

Вполне вероятно, что между уйгурами (вторым в Китае по численности после народности хуэй этническим меньшинством), исповедующими суннитское направление ислама, и буддистами ханьцами действительно существуют исторически сложившиеся проблемы в отношениях, не самым лучшим образом отражающиеся на положении первых. Во всяком случае, в давние времена конфликты и войны между ними точно случались, завершаясь поражением мусульман.

А еще несколько лет назад в пекинских средствах массовой информации можно было прочесть заметку, например, о том, что вооруженный ножом уйгур попытался зарезать как можно больше людей на платформе станции электрички в столичном пригороде, но был застрелен подоспевшими полицейскими. Этот пример, помимо того, что свидетельствует о наличии в Китае (так же, как и в Европе) исламского экстремизма, говорит еще и о серьезных межэтнических проблемах.

CC BY-SA 2.0 / Todenhoff / Uyghur man from Kashkar Уйгурский мужчина

Как утверждает Пекин, сложности, конечно, имеются, в том числе с трудовой занятостью и уровнем образования жителей окраин гигантской страны, но о притеснении и тем более геноциде уйгуров говорить не приходится. Численность уйгуров, по словам китайских властей, стремительно растет и сейчас составляет примерно 12 миллионов человек, строятся новые мечети, создаются рабочие места, мусульмане имеют такие же права и обязанности, что и представители десятков других конфессий, народов и народностей, проживающих в Китае.

Ответ Китая сочтен ошибочным и непропорционально сердитым

Реакция Пекина на санкции была вполне ожидаемой и молниеносной. “Действия ЕС, основанные исключительно на лжи и дезинформации, игнорируют и искажают факты, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, грубо нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и серьезно подрывают отношения Китая и ЕС”, – говорилось в официальном сообщении Министерства иностранных дел Китая.

Персональные санкции, введенные против ряда европейских политиков и экспертов-китаеведов, подразумевают запрет для них и их семей, сотрудников связанных с ними компаний и учреждений на въезд в Поднебесную, Гонконг и Макао, на ведение дел с юридическими лицами Китая.

Ответ Пекина показался Евросоюзу несправедливым, обидным и более масштабным (десять “наказуемых” европейцев против четырех китайцев), чем ожидалось. Возмущенные представители депутатов Европарламента, пять из которых попали в санкционный список Китая, заговорили о дополнительном наказании Пекина посредством отказа ратифицировать инвестиционное соглашение.

Вполне вероятно, что именно такого результата китайцы и добиваются.

Пекин заявил также, что подверг санкциям комитет Совета ЕС по делам политики и безопасности, который составляют постоянные представители всех стран альянса, но в чем именно эти санкции состоят и по отношению к кому будут применяться, Китай не пояснил.

Демарш Пекина стал минутой славы для литовского политика, депутата парламента страны, вице-председателя Межпарламентского альянса по Китаю Довиле Шакалене, которая умудрилась попасть в китайский санкционный список. Минута преходящей славы, внимания журналистов и удивленных международным влиянием коллеги соотечественников.

Очевидно, чтобы подчеркнуть значимость для Литвы исторического момента приобщения к “гроссполитик” и придать ему еще больше воображаемого блеска на зависть другим странам Балтии, местное Министерство иностранных дел вызвало, как сообщается, посла Китая. Которому было сказано что-то насчет того, что санкции против китайцев введены как бы не против Китая, а в защиту прав человека, ну и так далее в соответствии с традициями дипломатической ахинеи, произносимой по таким случаям.

А еще Литва рекомендовала Пекину “принять меры по борьбе с нарушениями прав человека вместо ответных мер”.

Немного околонаучных размышлений на тему причин противостояния

История “демарша” Литвы в ответ на демарш Китая, предпринятый в ответ на демарш Евросоюза, могла бы изрядно позабавить профессиональных дипломатов, будучи в узком кругу рассказанной в лицах за стаканом виски, но, похоже, ситуация уже не оставляет возможности для зубоскальства на тему китайско-европейских отношений.

Странам Балтии и другим малым государствам Европы на начинающемся новом этапе глобальных международных перемен по результатам “битвы титанов” уготована роль пассивных участников, которым следовало бы быть очень осторожными в высказываниях и делах. Слишком большая политика для очень маленьких стран, у которых очень мало шансов не пострадать при любом исходе “битвы”.

© AFP 2021. Benjamin Haas Уйгурская женщина в Китае

Со стороны происходящее сейчас в отношениях между Западом, Азией и Россией выглядит так, словно бы некая тайная, злая третья сила подталкивает страны и союзы к противостоянию, разрыву связей и взаимных зависимостей, к закукливанию в блоки, разобщению и вражде, вовлекает миллионы людей, как грызунов-леммингов, достигших максимальной численности популяции, в поток, бездумно движущийся к краю ущелья.

Надо думать, не подвернись США тема уйгуров-мусульман, о существовании и проблемах которых до недавнего времени и в Америке, и в Европе мало кто вообще знал, был бы использован какой-нибудь иной повод.

Он бы обязательно нашелся или был бы придуман, а то и организован собственными силами.

Истеблишментом Соединенных Штатов, который сколачивает союзников в антикитайский блок, думается, движут сразу два очень веских объективных фактора. Очевидный для экономистов проигрыш в экономической гонке с Китаем за лидерство, который означает неизбежный передел мира и его рынков, отказ от привычной шкалы ценностей и, как утверждает глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, распад всего прозападного миропорядка.

В прикладном смысле эта апокалиптическая картина подразумевает перетекание совершенно невообразимого количества денег и власти из одних рук в другие, а для крупнейших западных транснациональных корпораций – поражение в конкурентной борьбе с азиатскими соперниками.

Второй, но, возможно, особенно остро переживаемый сейчас Западом фактор, побуждающий его к атаке, состоит в том, что его представление об истории и “правильном” социальном устройстве общества оказывается скомпрометированным.

“Холодная война” между двумя идеологиями, двумя социально-экономическая системами, как выясняется, вовсе не завершилась с крахом Советского Союза и вовсе не была выиграна.

А истинный победитель, оставаясь долгое время недооцененным, сумел совершить немыслимое – объединить две, казалось бы, взаимоисключающие идеологии, коммунистическую и капиталистическую, в нечто среднее и, использовав достоинства и преимущества обеих, совершил невероятный экономический рывок. Что, по сути, означает крах обеих идеологий, но Западом воспринимается как неожиданное и позорное поражение в, казалось бы, уже выигранной войне.