В правительстве предложили снижать пенсии после 70 лет

В ходе заседания правительства был поднят вопрос об устранении диспропорции в пенсионном обеспечении граждан.

По итогам обсуждения управленцы пришли к выводу, что виновниками дефицита, образовавшегося в Пенсионном фонде, являются граждане чей возраст превышает 70 лет.

Расчёты экспертов свидетельствуют о том, что постоянная индексация социальных выплат и растущее количество граждан, преодолевших возрастную планку, поставят под угрозу размер пенсий и их выплату в ближайшие пять лет. Чтобы предотвратить социальную катастрофу было принято решение прекратить увеличение размера пенсий и даже снизить размер пособия для определённой категории лиц.

– В принципе, мы считаем, что жизнь имеет смысл до 70 лет, но, естественно, не настаиваем на этом. Каждый имеет право сам решать этот вопрос, но если хочешь жить, то находи иные источники доходов. Можно, например, рассчитывать на поддержку родственников, вести бизнес или удачно вложиться в акции. Сегодня женщины выходят на пенсию в 60, мужчины – в 65. Получается, женщины на пенсии живут целых 10 лет и получают даже надбавки, – заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

В правительстве добавили, что инициатива по уменьшению размера соцвыплат после 70 лет не затронет специальные пенсии.

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