Гачимучи ремикс на песню «Черные глаза» случайно попал на «Золотой граммофон» в номинации «Лучшие песни Кавказа»

Организаторы всероссийской музыкальной премии «Золотой граммофон» представили список номинантов на награды в этом году.

В число претендентов на победу в главных номинациях «Песня года» и «Лучший композитор» впервые в истории награждения, будут добавлены категории лучших региональных песен.

Внимательные слушатели отметили странную композицию под названием «Чёрные глазa (Right Version ♂)» в номинации «Лучшие песни Кавказа». Мелодия оказалась ремиксом на песню адыгейского исполнителя Айдамира Мугу «Черные глаза», где фрагменты текста песни были заменены вырезками фраз из нескольких американских гей-порно и переделанным аккомпанементом.

После шквала критики в интернете музыкальный редактор «Золотого граммофона» поспешил объяснить ситуацию и назвал произошедшее ошибкой.

– Какой-то Bondage и Gay Website, сам не знаю, как это непотребство попало в список номинаций. У нас обычно алгоритм ищет самые прослушиваемые песни по регионам и автоматически их отправляет в список номинантов. Видимо, на Кавказе песни с приставкой Right Version пользуются большой популярностью или это просто чья-то шутка. В любом случае мы приносим глубочайшие извинения нашим кавказским слушателям за такую оплошность с нашей стороны, — заявил представитель премии Иван Темников.

Несмотря на скандал, московская публика оценила «Чёрные глазa (Right Version ♂)» и жители столицы сообщают, что песня начала играть во многих маршрутных такси.

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