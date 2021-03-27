 

Гачимучи ремикс на песню «Черные глаза» случайно попал на «Золотой граммофон» в номинации «Лучшие песни Кавказа»

27.03.2021, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Организаторы всероссийской музыкальной премии «Золотой граммофон» представили список номинантов на награды в этом году.

В число претендентов на победу в главных номинациях «Песня года» и «Лучший композитор» впервые в истории награждения, будут добавлены категории лучших региональных песен.

Внимательные слушатели отметили странную композицию под названием «Чёрные глазa (Right Version ♂)» в номинации «Лучшие песни Кавказа». Мелодия оказалась ремиксом на песню адыгейского исполнителя Айдамира Мугу «Черные глаза», где фрагменты текста песни были заменены вырезками фраз из нескольких американских гей-порно и переделанным аккомпанементом.

После шквала критики в интернете музыкальный редактор «Золотого граммофона» поспешил объяснить ситуацию и назвал произошедшее ошибкой.

– Какой-то Bondage и Gay Website, сам не знаю, как это непотребство попало в список номинаций. У нас обычно алгоритм ищет самые прослушиваемые песни по регионам и автоматически их отправляет в список номинантов. Видимо, на Кавказе песни с приставкой Right Version пользуются большой популярностью или это просто чья-то шутка. В любом случае мы приносим глубочайшие извинения нашим кавказским слушателям за такую оплошность с нашей стороны, — заявил представитель премии Иван Темников.

Несмотря на скандал, московская публика оценила «Чёрные глазa (Right Version ♂)» и жители столицы сообщают, что песня начала играть во многих маршрутных такси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Скандалы: Прокуроры оценят взятку Сергея Махлая

07.10 / Дыхательный тест диагностировал рак на ранней стадии с точностью 80%

03.03 / В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно организовать режим дня школьников

21.10 / Василиса Володина пообещала поклонникам, что вернется на телевидение

02.08 / В Башкирии влюблённая пара занялась сексом на остановке

11.02 / Виталий Мутко: льготная ипотека должна быть продлена, но скорректирована для россиян

29.10 / Скандалы: Дмитрий Мурашко поставил шлагбаум на фарм-границе

25.07 / Мнение: Сдается квартиру двум девушкам, но только если они любят друг друга

09.02 / “Оптимисты. Новый сезон”: Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Риналь Мухаметов, Лиза Янковская на новых кадрах из сериала

03.09 / Ученые обнаружили причину образования тромбов при тяжелой форме коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска