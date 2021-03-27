Белорусов обяжут вешать портрет Лукашенко в своих квартирах

Палата Представителей Республики Беларусь приняла законопроект «о противодействии экстремизму».

Одним из пунктов документа является обязательное наличие портретов действующего президента в каждой квартире страны. По мнению парламентариев, данный пункт является обязательным для полного искоренения экстремизма из жизни белорусов.

– Народ должен знать героев, победивших фашизм, который идёт с Запада на наши православные земли. Он воин! Он не отдал любимую страну в столь трудный для страны период. Это только самое малое, что должен сделать наш неблагодарный народец, чтобы хоть как-то оправдать вложенные в них главой государства эмоции. А тех фашистов, кто не разместит портрет Главнокомандующего, коленным железом выжигать будем, — сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Жителям Белоруссии будет доступно 3 зарегистрированных в установленном порядке портрета с лицом гаранта конституции, один из которых белорус должен будет разместить в своей квартире. Сами портреты должны содержаться в чистоте, не иметь механических повреждений. Они должны находиться на самом видном месте квартиры или дома. Минимальные размеры изображения президента — 80 х 110 см. Приобрести портрет можно будет в ближайшем отделении «БелСоюзПечать».

С 29 марта ОМОН начнёт патрулирование квартир белорусов на наличие портрета главы государства. За отсутствие изображения полагается административный арест до 25 суток и тюремное заключение до 11 лет при повторном нарушении.

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