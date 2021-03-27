В Госдуме призвали ограничить представительство женщин в парламенте 20 процентами

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий введение гендерного ценза при регистрации на выборах.

– Мы провели исследование и выяснили, что депутаты-мужчины работают на 30 % продуктивнее, чем женщины. Мужчины активнее выступают с инициативами, участвуют в прениях, встречаются с избирателями. Это и понятно, ведь женщины испокон веков были хранительницами очага, воспитывали детей и вели хозяйство, поэтому на основную работу у них часто просто не хватает времени. Их основная задача – варить борщи и воспитывать детей, а принятием законов пусть займутся мужики. Кроме того, мы с пониманием относимся к маленьким женским слабостям: макияжу, походам по магазинам, маникюру и педикюру. Логика требует от нас сформировать парламент из одних мужчин, но этого, конечно, не будет. На наш взгляд, если в новом созыве будет не более 20 процентов женщин – это будет оптимально, – заявил Слуцкий.

Законопроект планируют поддержать все парламентские фракции. Если он будет принят до конца апреля, то выборы в Госдуму в сентябре 2021 года пройдут уже по новым правилам.

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