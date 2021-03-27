 

В Госдуме призвали ограничить представительство женщин в парламенте 20 процентами

27.03.2021, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий введение гендерного ценза при регистрации на выборах.

– Мы провели исследование и выяснили, что депутаты-мужчины работают на 30 % продуктивнее, чем женщины. Мужчины активнее выступают с инициативами, участвуют в прениях, встречаются с избирателями. Это и понятно, ведь женщины испокон веков были хранительницами очага, воспитывали детей и вели хозяйство, поэтому на основную работу у них часто просто не хватает времени. Их основная задача – варить борщи и воспитывать детей, а принятием законов пусть займутся мужики. Кроме того, мы с пониманием относимся к маленьким женским слабостям: макияжу, походам по магазинам, маникюру и педикюру. Логика требует от нас сформировать парламент из одних мужчин, но этого, конечно, не будет. На наш взгляд, если в новом созыве будет не более 20 процентов женщин – это будет оптимально, – заявил Слуцкий.

Законопроект планируют поддержать все парламентские фракции. Если он будет принят до конца апреля, то выборы в Госдуму в сентябре 2021 года пройдут уже по новым правилам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / “Сопротивляться во всех сферах”

04.09 / «Заболел при невыясненных обстоятельствах»

06.01 / Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами

29.09 / Мнение: Бои в Карабахе. 28.09.2020. Вечер

20.10 / «Я прошу обратить внимание на нарушение прав верующих иудеев»

24.08 / Осторожно, скользкий трон

26.08 / У большинства россиян слабые представления об онкозаболеваниях

11.12 / Михаил Ефремов отказал супруге в подписании доверенности на банковскую ячейку

11.03 / Сергей Жилин заявил, что Моргенштерну нужно обратиться к психологу

04.11 / ВОЗ: Количество заражений коронавирусом в мире за неделю превысило 3,3 миллиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска