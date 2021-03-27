 

Ручки на избирательных участках на выборах в Госдуму заменят простыми карандашами

27.03.2021, 12:58, Разное
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Центризбирком принял ряд изменений к регламенту проведения выборов в Госдуму, в числе которых – замена привычных шариковых ручек для заполнения бюллетеней на простые карандаши.

Данный письменный прибор более экологичен и позволяет стереть галочку в случае, если избиратель по ошибке поставил её не в то поле.

Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, простые карандаши уже были испытаны на избирательном участке на МКС, где шариковые ручки не работают в условиях нулевой гравитации. Космонавты, голосовавшие при помощи простого карандаша, не испытывали никаких трудностей в работе с ним и несколько раз исправляли бюллетень после ошибки.

Если эксперимент по выборам в Госдуму пройдёт успешно, в дальнейшем карандаш может стать основным письменным прибором на выборах всех уровней. Также его разрешат использовать для заполнения различных официальных документов и договоров.

ЦИК также разъяснил гражданам, что заполнение бюллетеня при помощи шариковой ручке на ближайших выборах станет административным, а в дальнейшем – уголовным правонарушением. При входе на участки будут установлены рамки, сканирующие избирателей на предмет наличия шариковой ручки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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